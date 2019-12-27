Сирийская армия атаковала позиции террористов на севере Латакии

Элитные подразделения армии Сирии провели в четверг операцию против банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия.

По данным новостного портала Al-Masdar, в ходе атаки правительственным силам удалось взять под свой контроль холмы, расположенные к югу от города Каббани, где находится крупный форпост бандформирований, пишет ТАСС. Террористы отступили. Известно, что они понесли потери в живой силе и технике. Отмечается, что военные действия в этом районе возобновились в среду после того, как боевики обстреляли Кардаху (30 км восточнее Латакии) - родной город президента Сирии Башара Асада.

В соседней провинции Идлиб правительственные войска продолжают наступление на город Маарет-Нааман, расположенный на стратегическом шоссе Дамаск - Алеппо. В его окрестностях за сутки сирийским военным удалось занять шесть селений.

Всего же с 19 декабря армия и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль правительственных войск вернулась территория в 320 квадратных километров. Данный регион находился в руках боевиков с 2012 года.