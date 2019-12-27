Под средневековой картиной нашли скрытую сцену Рождества

Специалисты из Университета Нортумбрии в Ньюкасле и музея Боуза (Великобритания) при проведении реставрационных работ обнаружили скрытую под средневековой картиной сцену Рождества Христова.

Как сообщает Live Science, речь идет о картине, которая хранится в фондах музея Боуза. На ней изображена сцена обезглавливания Святого Иоанна Крестителя. Исследователи считают, что картина была нарисована более 400 лет назад.

За долгие годы хранения состояние картины ухудшилось. Было принято решение провести реставрацию. Специалисты использовали для своей работы рентгеновскую установку. Именно это просвечивание помогло раскрыть давнюю тайну.

Под слоем краски реставраторы обнаружили скрытую сцену, которая, по их мнению, изображает Рождество Христово. Рентгеновские лучи позволили схематично перенести ее на бумагу. Так, под слоем краски видны те фигуры, которые обычно встречаются в рождественских сценах, например, ребенок с нимбом вокруг головы, коленопреклоненные призрачные белые фигуры и стены яслей на заднем плане.

"Невероятно, но на рентгеновских снимках мы видим линии, которые, вероятно, были подготовительными набросками, - говорит Ники Гримальди, старший преподаватель кафедры искусств Университета Нортумбрии. - Эти линии впоследствии были прорисованы краской, например, свинцово-белой, что позволило им проявиться на рентгеновском снимке".

Впрочем, картина примечательна сама по себе и без скрытого рисунка. Она представляет собой холст, натянутый на большую деревянную панель, сделанную из нескольких кусков дерева. Вероятно, это была часть крупного алтаря. Краска на картине наиболее сильно пострадала в местах соединения деревянных частей.

К слову, ранее в этом году подобные скрытые изображения были найдены под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах". Однако в том случае персонажи в скрытой и финальной версиях оказались одинаковыми - это были Дева Мария, младенец Иисус и сопровождающий их ангел. Художник изменил лишь их положение на холсте.