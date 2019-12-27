Сотни китайцев приняли участие в Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку

С 3 по 25 декабря 2019 года при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Санкт-Петербургского государственного университета в интернете прошла Международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному.

В оргкомитете отметили, что более 7000 человек из более чем 130 стран приняли участие в первом туре. Количество китайских участников составило почти 600 человек, из которых 240 вышли во второй тур, а девять - стали финалистами. Китайские участники показали превосходный уровень русского языка.

Подводя итоги конкурса, представитель Санкт-Петербургского государственного университета напомнил, что число китайских студентов, обучающихся в СПбГУ, увеличивается с каждым годом. В 2019 году там обучалось более 2000 китайских студентов. Это показывает, что в Китае российское образование становится все более популярным, а русский язык и культура России - востребованы среди китайцев.