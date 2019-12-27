Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей

Минтруд напомнил, что в этом году было сделано для роста пенсий. Так, 1 января страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05%, что было в полтора раза больше инфляции (4,3%). В итоге среднегодовой размер этого вида пенсий вырос в среднем на 1,1 тысячи рублей в месяц - с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.

Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 2% (на столько вырос за прошлый год прожиточный минимум пенсионера). Пенсии работающих пенсионеров подкорректировали с 1 августа.

С 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. А вот точно сказать, как увеличатся социальные пенсии с 1 апреля пока сказать нельзя. Это будет известно в начале следующего года, когда Росстат подсчитает, насколько вырос за год прожиточный минимум пенсионера.