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27.12.2019 11:18
Рубрика: Экономика

Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей

Текст: Марина Гусенко
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Минтруд напомнил, что в этом году было сделано для роста пенсий. Так, 1 января страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05%, что было в полтора раза больше инфляции (4,3%). В итоге среднегодовой размер этого вида пенсий вырос в среднем на 1,1 тысячи рублей в месяц - с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 2% (на столько вырос за прошлый год прожиточный минимум пенсионера). Пенсии работающих пенсионеров подкорректировали с 1 августа.

С 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. А вот точно сказать, как увеличатся социальные пенсии с 1 апреля пока сказать нельзя. Это будет известно в начале следующего года, когда Росстат подсчитает, насколько вырос за год прожиточный минимум пенсионера.

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