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27.12.2019,  
09:44
Текст:  Олег Корякин

Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник"

Раскрыты некоторые детали проекта "Сотник", в которого предстоит "превратиться" экипировке "Ратник".
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Минобороны РФ готовит тактико-техническое задание для перспективной боевой экипировки. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на  ЦНИИТОЧМАШ - одного из вероятных разработчиков.

Как пояснили на предприятии, проект будет включать в себя три направления. Это  "Сотник-БП" - боеприпасы, "СОТНИК-СО" - стрелковое оружие и "Сотник-СИБ"  - средства индивидуальной бронезащиты".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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После утверждения ТТЗ, начнется поиск исполнителей. Здесь возможны два варианта: либо Минобороны объявит конкурс, либо остановит свой выбор на одном разработчике.

Напомним, впервые концептуальная модель "Сотника" был показан на выставке "Армия-2018". Экипировка имела футуристический вид.

Позже появилась информация, что в комплект войдут экзоскелет, климат-контроль и "умный" шлем, со встроенным компьютером. Кроме того экипировка получит покрытие с эффектом хамелеона.

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