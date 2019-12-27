Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник"

Раскрыты некоторые детали проекта "Сотник", в которого предстоит "превратиться" экипировке "Ратник".

Минобороны РФ готовит тактико-техническое задание для перспективной боевой экипировки. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на ЦНИИТОЧМАШ - одного из вероятных разработчиков.

Как пояснили на предприятии, проект будет включать в себя три направления. Это "Сотник-БП" - боеприпасы, "СОТНИК-СО" - стрелковое оружие и "Сотник-СИБ" - средства индивидуальной бронезащиты".

После утверждения ТТЗ, начнется поиск исполнителей. Здесь возможны два варианта: либо Минобороны объявит конкурс, либо остановит свой выбор на одном разработчике.

Напомним, впервые концептуальная модель "Сотника" был показан на выставке "Армия-2018". Экипировка имела футуристический вид.

Позже появилась информация, что в комплект войдут экзоскелет, климат-контроль и "умный" шлем, со встроенным компьютером. Кроме того экипировка получит покрытие с эффектом хамелеона.