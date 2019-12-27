Ставки вниз: сколько будут стоить кредиты в 2020 году

Банк России активно снижал ключевую ставку во втором полугодии 2019 года и довел ее до исторического минимума в 6,25% годовых. Вслед за ключевой снижались и ставки по кредитам физлицам и бизнесу.

Аналитики полагают, что в первом полугодии 2020 года ЦБ пойдет еще на одно снижение ключевой ставки, а стоимость займов достигнет дна в середине года.

Банк России в этом году снова начал снижать ключевую ставку, хотя прошлый год закончился ее повышением на 25 базисных пункта до 7,75% годовых. Регулятор прогнозировал ускорение инфляции из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. На этом уровне ставка сохранялась до июня, когда стало понятно, что темпы роста цен оказались менее драматичными. С тех пор ставка была снижена четыре раза. 25 октября совет директоров ЦБ снизил ее сразу на 50 процентных пунктов до 6,5% годовых.

На последнем в 2019 году заседании, которое прошло 13 декабря, ключевая ставка была снижена до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, констатировал регулятор. "На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.

Снижение ключевой ставки задает новые ориентиры для всех ставок в банковском секторе. По данным ЦБ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам непрерывно снижаются с мая этого года. В октябре средневзвешенная ставка по кредитам сроком до года, включая вклады до востребования, опустились до 13,17% годовых (без учета ставок Сбербанка). Ставки для нефинансовых организаций по коротким кредитам составили 8,17%, по кредитам на срок выше года - 9,27% годовых (без учета ставок Сбербанка). По-прежнему, кредиты обходятся дороже субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, займы до года выдаются им под 10,79%, свыше года - под 10,31%.

Будет ли Банк России продолжать понижение ключевой ставки - вопрос открытый. Сам регулятор не дает четкого ответа, сообщая, что будет принимать решения "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что "мы по‑прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим".

"Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это не‑обходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%", - подчеркивала она.

Аналитики полагают, что ЦБ снизит ставку в следующем году еще один раз, в первом полугодии, поскольку инфляция в это время может упасть ниже трех процентов. "В начале 2020 года индекс потребительских цен в годовом выражении может опуститься ниже 3%. Хотя это будет временным явлением из-за эффекта базы прошлого года, у ЦБ РФ в I-II квартале все равно будут основания для снижения ключевой ставки еще на 25 базисных пунктов. Таким образом она может опуститься до 6%, где и останется до конца года", - считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер".

Он напоминает, что ЦБ придерживается тактики нейтрального диапазона ключевой ставки, который предполагает уровень инфляции, увеличенный на 2-3%. Учитывая базовый прогноз по возврату инфляции ближе к 4% по итогам 2020 года, получается, что ключевая ставка в 6% будет как раз отражать нижнюю границу "нейтрального" диапазона (6-7%). "Фаза снижения инфляции во II квартале завершится, так что и рыночные ставки начнут стабилизироваться. То есть ставки как по вкладам, так и по кредитным продуктам могут достигнуть локального дна к середине следующего года", - полагает Василий Карпунин.

В свою очередь, Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", добавляет, что у ЦБ может появиться окно возможностей для снижения ставки до 5,5-6,0%. При отсутствии форс-мажора, снижение ставки возможно в конце первого - начале второго квартала. "Доводы "за": снижение инфляции, спокойная конъюнктура финансовых и сырьевых рынков и необходимость борьбы со спекулятивным притоком капитала в ОФЗ", - считает - Ващенко.

На его взгляд, помешать снижению ставки могут всплески волатильности на рынках и ослабление рубля. Ослабление рубля - маловероятный сценарий на январь-март 2020 года, рассуждает Ващенко, но многое будет зависеть от цен на нефть и движения международного капитала. В последнем обзоре ЦБ поставил дефляционные риски выше инфляционных, а это один из сигналов того, что регулятор будет стремиться искать возможность для дальнейшего снижения ставки.

"Я полагаю, что намек на это может прозвучать уже в релизе ближайшего заседания, а само снижение вероятно в период с марта по май. Во втором полугодии, напротив, инфляционные риски могут вернуться. Инфляция в России сейчас ниже, чем в Индии и Китае, а замедление роста их экономик будет сдерживать и темпы роста в нашей стране. Поэтому, если не удастся снизить ставку в 1 полугодии, шансы сделать это во втором сильно уменьшаются", - резюмирует он.

Аналитик "Алор броер" Алексей Антонов полагает, что у регулятора осталось в запасе буквально одно снижение ставки, максимум - два, потому цель по инфляции уже достигнута, и ниже 3-4% она уже не опустится, соответственно, ключевая ставка не может быть ниже 5,75 - 6% годовых.

"Неспешный экономический рост в 1-1,5% в год устраивает правительство и регуляторов, они рады профицитному бюджету, низкому уровню госдолга и наполненности ФНБ, который даже предлагают начать тратить, что, впрочем, тоже чревато ростом инфляции", - считает он и добавляет, что больше всего правительство и регулятор боятся дефляции, "которая уже начинает показываться из-за горизонта". Из дефляции выбраться гораздо сложнее, чем победить инфляцию, в Японии дефляция привела даже к появлению термина "потерянное десятилетие". Если она состоится, то правительству придется действовать по аналогии с "количественными смягчениями", которые проводили развитые страны, и которые привели, хотя и к росту, но с осложнениями в виде необоснованно выросших цен на все виды активов. Таким образом, эффективного средства против дефляции еще не придумано, и не стоит даже пытаться ее провоцировать, говорит Алексей Антонов, поэтому в 2020 году есть вероятность начала цикла подъема ставок.