Почти в одночасье мир начал говорить о стейблкоинах, новой форме цифровой валюты. По определению Международного валютного фонда (МВФ), стейблкоины можно считать электронной версией фиатных денег, или электронной валютой.
В отличие от их предшественника биткойна, который появился десять лет назад, стоимость стейблкоинов привязана к пулу активов, который может обеспечить стабильную стоимость единицы валюты. Эксперты говорят, что стейблкоины могут оказаться более эффективными, чем биткойн и другие криптовалюты, и могут приниматься повсеместно как средство оплаты и способ сохранения капитала.
Их стоимость более стабильна, чем у фиатных денег, транзакции удобны, практически бесплатны и проводятся быстрее, чем платежи по банковским картам, говорит Тобиас Адриан, финансовый консультант и директор Департамента валютного рынка и рынков капитала МВФ. "Электронные деньги лучше интегрированы в цифровую жизнь и часто выпускаются компаниями, которые фундаментально используют ориентированный на пользователя дизайн и активно интегрируются с социальными сетями", - сказал Адриан.
Учитывая эти преимущества, частные технологические компании и правительства по всему миру спешат объявить, что скоро представят собственную форму стейблкоинов.
В Китае уже активно совершают электронные платежи. Например, со смартфона можно перевести деньги, просканировав QR-код с помощью таких приложений, как Alipay или WeChat. Согласно данным iResearch, в 2018 году общая сумма мобильных платежей в Китае выросла на 58,4 процента, достигнув 190,5 триллиона юаней (27 триллионов долларов). Процесс оплаты с использованием цифровых фиатных денег может быть схожим, что облегчит китайским потребителям их применение, считают эксперты.
Наблюдатели в Китае и других странах заявляют, что Народный банк Китая может стать первым из крупнейших центральных банков, выпустивших собственную цифровую валюту, и жители Китая смогут использовать электронную версию юаня.
Гендиректор Института цифровой валюты Му Чанчунь летом заявил, что после более чем пятилетнего изучения в скором времени может быть введена китайская версия цифровой валюты Центрального банка, или CBDC. В качестве альтернативы публике могут представить токены на основе блокчейн.
"В будущем этой цифровой валютой можно будет оплачивать переводы между физическими и юридическими лицами через приложение на мобильном телефоне", - сказал Му. По его словам, с помощью китайских стейблкоинов совершать транзакции так же удобно, как использовать наличные, и это будет способствовать росту международного влияния юаня.
Но этот нетрадиционный вид денег вызывает обеспокоенность, связанную с безопасностью клиентов, надежностью платежной системы и финансовой стабильностью. "Нам необходимо обеспечить анонимность платежей для обеих сторон сделки, а также выполнить требования по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов", - сказал Му. По его словам, необходимо достичь баланса между анонимностью платежей и госрегулированием.
Представители Народного банка Китая называют цифровой юань "цифровой валютой и электронным платежом", который придет на смену бумажным банкнотам, но не заменит банковские депозиты и кредитные инструменты.
Согласно официальному объяснению, создатели новой валюты действуют на основе государственно-частного партнерства, Центральный банк сохранит полномочия по эмиссии новых денег. Хотя выпускать новую валюту также смогут и частные эмитенты.
"Если такие провайдеры могут хранить средства клиентов не хуже Центрального банка и если они будут защищены от других кредиторов, то по доверенности пользователи электронных денег могут сохранять обязательства Центрального банка и заключать с ними обязательства. Разве это не является определением цифровой валюты Центрального банка?" - говорит Адриан.
"Не существует единого универсального решения для цифровой валюты Центрального банка. Каждая страна должна независимо взвесить преимущества и риски. Спрос со стороны конечного пользователя будет зависеть от относительной привлекательности других форм денег", - заявил ранее изданию China Daily помощник главного юрисконсульта юридического отдела МВФ Лю Янь.
Большая часть первого поколения криптоактивов были созданы на основе блокчейна, а биткойн использовался в основном в качестве спекулятивного актива. Он был представлен в 2008 году, и сегодня более 60 процентов рынка криптовалют приходится на биткойн, говорится в исследовании пекинской Высшей школы бизнеса Чеонг Конг (Cheung Kong).
Биткойн не соответствует характеристикам стейблкоинов, поскольку создаются в процессе майнинга, в ходе которого транзакции проверяются и добавляются в открытую книгу, их цена колеблется без привязки к каким-либо ценным активам.
Недавно анонсированная Facebook криптовалюта Libra во многом похожа на стейблкоины, ведь она связана с портфелем базовых активов. Как говорит президент JMG Consulting и бывший сотрудник Европейского центрального банка Жан-Мишель Годеффруа, нацбанки не так нервно реагировали на биткойны, как на Libra, потому что гораздо более вероятно, что именно она может стать настоящей валютой.
"Цифровые валюты по-прежнему имеют сравнительно небольшое влияние и недостаточно связаны с остальной финансовой системой. Но власти должны сохранять бдительность. Цифровые валюты могут оказать существенное влияние на мировую финансовую систему, особенно те из них, которые быстро достигают глобального масштаба", - говорит Лю.