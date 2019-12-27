На протяжении веков использовались различные формы валюты: морские ракушки, вампум и металлические монеты, а в более поздние времена - банкноты из пластика. Цифровая эра заставляет переосмыслить особенности денег и способы их использования.

Стейблкоины могут приниматься повсеместно как средство оплаты и способ сохранения капитала. Фото: Ли Минь / China Daily

Почти в одночасье мир начал говорить о стейблкоинах, новой форме цифровой валюты. По определению Международного валютного фонда (МВФ), стейблкоины можно считать электронной версией фиатных денег, или электронной валютой.

В отличие от их предшественника биткойна, который появился десять лет назад, стоимость стейблкоинов привязана к пулу активов, который может обеспечить стабильную стоимость единицы валюты. Эксперты говорят, что стейблкоины могут оказаться более эффективными, чем биткойн и другие криптовалюты, и могут приниматься повсеместно как средство оплаты и способ сохранения капитала.

Их стоимость более стабильна, чем у фиатных денег, транзакции удобны, практически бесплатны и проводятся быстрее, чем платежи по банковским картам, говорит Тобиас Адриан, финансовый консультант и директор Департамента валютного рынка и рынков капитала МВФ. "Электронные деньги лучше интегрированы в цифровую жизнь и часто выпускаются компаниями, которые фундаментально используют ориентированный на пользователя дизайн и активно интегрируются с социальными сетями", - сказал Адриан.

Учитывая эти преимущества, частные технологические компании и правительства по всему миру спешат объявить, что скоро представят собственную форму стейблкоинов.

В Китае уже активно совершают электронные платежи. Например, со смартфона можно перевести деньги, просканировав QR-код с помощью таких приложений, как Alipay или WeChat. Согласно данным iResearch, в 2018 году общая сумма мобильных платежей в Китае выросла на 58,4 процента, достигнув 190,5 триллиона юаней (27 триллионов долларов). Процесс оплаты с использованием цифровых фиатных денег может быть схожим, что облегчит китайским потребителям их применение, считают эксперты.

Наблюдатели в Китае и других странах заявляют, что Народный банк Китая может стать первым из крупнейших центральных банков, выпустивших собственную цифровую валюту, и жители Китая смогут использовать электронную версию юаня.

Наблюдатели заявляют, что Народный банк Китая может стать первым из крупнейших Центральных банков, выпустивших цифровую валюту

Гендиректор Института цифровой валюты Му Чанчунь летом заявил, что после более чем пятилетнего изучения в скором времени может быть введена китайская версия цифровой валюты Центрального банка, или CBDC. В качестве альтернативы публике могут представить токены на основе блокчейн.

"В будущем этой цифровой валютой можно будет оплачивать переводы между физическими и юридическими лицами через приложение на мобильном телефоне", - сказал Му. По его словам, с помощью китайских стейблкоинов совершать транзакции так же удобно, как использовать наличные, и это будет способствовать росту международного влияния юаня.

Но этот нетрадиционный вид денег вызывает обеспокоенность, связанную с безопасностью клиентов, надежностью платежной системы и финансовой стабильностью. "Нам необходимо обеспечить анонимность платежей для обеих сторон сделки, а также выполнить требования по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов", - сказал Му. По его словам, необходимо достичь баланса между анонимностью платежей и госрегулированием.

Представители Народного банка Китая называют цифровой юань "цифровой валютой и электронным платежом", который придет на смену бумажным банкнотам, но не заменит банковские депозиты и кредитные инструменты.

Согласно официальному объяснению, создатели новой валюты действуют на основе государственно-частного партнерства, Центральный банк сохранит полномочия по эмиссии новых денег. Хотя выпускать новую валюту также смогут и частные эмитенты.

"Если такие провайдеры могут хранить средства клиентов не хуже Центрального банка и если они будут защищены от других кредиторов, то по доверенности пользователи электронных денег могут сохранять обязательства Центрального банка и заключать с ними обязательства. Разве это не является определением цифровой валюты Центрального банка?" - говорит Адриан.

"Не существует единого универсального решения для цифровой валюты Центрального банка. Каждая страна должна независимо взвесить преимущества и риски. Спрос со стороны конечного пользователя будет зависеть от относительной привлекательности других форм денег", - заявил ранее изданию China Daily помощник главного юрисконсульта юридического отдела МВФ Лю Янь.

Большая часть первого поколения криптоактивов были созданы на основе блокчейна, а биткойн использовался в основном в качестве спекулятивного актива. Он был представлен в 2008 году, и сегодня более 60 процентов рынка криптовалют приходится на биткойн, говорится в исследовании пекинской Высшей школы бизнеса Чеонг Конг (Cheung Kong).

Биткойн не соответствует характеристикам стейблкоинов, поскольку создаются в процессе майнинга, в ходе которого транзакции проверяются и добавляются в открытую книгу, их цена колеблется без привязки к каким-либо ценным активам.

Недавно анонсированная Facebook криптовалюта Libra во многом похожа на стейблкоины, ведь она связана с портфелем базовых активов. Как говорит президент JMG Consulting и бывший сотрудник Европейского центрального банка Жан-Мишель Годеффруа, нацбанки не так нервно реагировали на биткойны, как на Libra, потому что гораздо более вероятно, что именно она может стать настоящей валютой.

"Цифровые валюты по-прежнему имеют сравнительно небольшое влияние и недостаточно связаны с остальной финансовой системой. Но власти должны сохранять бдительность. Цифровые валюты могут оказать существенное влияние на мировую финансовую систему, особенно те из них, которые быстро достигают глобального масштаба", - говорит Лю.