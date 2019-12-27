Топ-менеджер крупнейшей сети пиццерий мира погиб на отдыхе

Финансовый директор сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб 26 декабря на Маврикии. Об этом спустя день в специальном пресс-релизе проинформировала компания. В сообщении подчеркивается, что топ-менеджер был уважаем и любим коллегами. При этом подробности гибели в документе не приводятся.

Как выяснили журналисты британского издания Mirror, Бауэрнфайнд погиб во время снорклинга - подводного плавания. Он отдыхал с семьей на Маврикии с 19 декабря.

Domino's Pizza Group PLC была основана в Великобритании в 1960-х годах и стала крупнейшей франчайзинговой компанией в отрасли. Финдиректор работал в ней с 2018 года.