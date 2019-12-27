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Рубрика: В мире

Трамп начал подыскивать замену Помпео на посту госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря на тот случай, если действующий глава Госдепартамента Майк Помпео решит оставить этот пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Такую информацию в четверг распространила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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Слухи о том, что Помпео в 2020 году может баллотироваться в Сенат ходят уже давно, хотя сам госсекретарь это отрицал. Однако, по данным издания, в окружении Помпео утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время еще есть: регистрация кандидатов завершится в июне будущего года, пишет ТАСС.

Сам Трамп заявлял, что Помпео нравится его работа на посту госсекретаря, но, если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

Эта неопределенность заставила ряд американских чиновников начать присматриваться к креслу госсекретаря, а Трамп перебирает имена потенциальных кандидатов. В качестве возможных преемников Помпео называют: помощника президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена, министра финансов Стивена Мнучина, первого заместителя Помпео Стивена Бигэна, спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука и сенаторов Марко Рубио и Томаса Коттона. Известно также, что Трамп интересовался у вашингтонских чиновников, что они думают по поводу посла США в Германии Ричарда Гренелла.

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