Трусова не прыгнула тройной аксель в короткой программе на ЧР

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Александра Трусова, которая открывала соревнования одиночниц на чемпионате России в Красноярске, решила не вставлять в короткую программу сложнейший для женщин прыжок - аксель в 3,5 оборота.

Трусова впервые попыталась исполнить его на официальном старте в финале Гран-при в Турине, который прошел в начале декабря, но упала на приземлении. На тренировках в Красноярске у ученицы Этери Тутберидзе были как удачные, так и неудачные попытки прыгать триксель.

Тем не менее с короткой программой и со всеми прыжковыми элементами (двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц-тройной тулуп") Трусова справилась, набрав за свой прокат 76,46 балла.

Напомним, что тройным акселем из российских фигуристок владеют победительница взрослого финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная, которая также работает с Тутберидзе, и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.