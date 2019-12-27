Новости

Захарова станцевала твист для коллег-дипломатов 17:25
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой 17:24
Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек 17:13
В Петербурге придумали робота, облучающего раковые опухоли 16:51
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России 16:41
На Гавайях пропал вертолет с шестью туристами на борту 16:40
Крымский республиканский онкоцентр оснастили уникальным томографом 16:28
Туктамышева с ошибкой исполнила тройной аксель на ЧР 16:25
В Крыму ответили на штраф авиакомпании за полет над полуостровом 16:25
В Госдуме назвали глупой уплату штрафа за полеты над Крымом 16:22
Трусова не прыгнула тройной аксель в короткой программе на ЧР 16:19
В Госдуме оценили заявления о попытке США подчинить Европу 16:17
Заявившего о подбросе наркотиков омича нашли мертвым 16:12
Кузбасский поселок Белогорск остался без новой амбулатории 16:10
В Челябинской области началось изъятие из продажи снюсов 15:57
Дмитрий Тарасов получил за год более 500 штрафов от ГИБДД 15:49
Путин поручил обеспечить бесперебойную работу министерств в праздники 15:49
Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам 15:45
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО 15:37
Трое граждан Германии пострадали, еще один погиб в ДТП в Приангарье 15:37
Фигурист Алиев выиграл чемпионат России 15:30
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС 15:26
Житель Югры украл гирлянду, чтобы "создать атмосферу" друзьям 15:19
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Петербурге 15:17
Глава РУСАДА отправил WADA письмо с несогласием с вынесенными санкциями 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 16:19
Рубрика: Спорт

Трусова не прыгнула тройной аксель в короткой программе на ЧР

Текст: Анна Козина

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Александра Трусова, которая открывала соревнования одиночниц на чемпионате России в Красноярске, решила не вставлять в короткую программу сложнейший для женщин прыжок - аксель в 3,5 оборота.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фигурист Алиев выиграл чемпионат России

Трусова впервые попыталась исполнить его на официальном старте в финале Гран-при в Турине, который прошел в начале декабря, но упала на приземлении. На тренировках в Красноярске у ученицы Этери Тутберидзе были как удачные, так и неудачные попытки прыгать триксель.

Тем не менее с короткой программой и со всеми прыжковыми элементами (двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц-тройной тулуп") Трусова справилась, набрав за свой прокат 76,46 балла.

Напомним, что тройным акселем из российских фигуристок владеют победительница взрослого финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная, которая также работает с Тутберидзе, и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

В Крыму ответили на штраф авиакомпании за полет над полуостровом
Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей
Песков оценил расходы Москвы на Новый год
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
РПЦ изменила правила крещения детей