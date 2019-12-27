Туктамышева с ошибкой исполнила тройной аксель на ЧР

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила свой коронный тройной аксель в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Красноярске и является отборочным на чемпионаты Европы и мира.

Аксель получился докрученным. Небольшую помарку Лиза допустила лишь на выезде. Затем она исполнила каскад "тройной флип - тройной тулуп" и тройной лутц.

За свой прокат ученица Алексея Мишина получила 75,74. После первой разминки она занимает третье место, уступая Анне Щербаковой (79,93) и Александре Трусовой (76,46).

Напомним, что Трусова не рискнула прыгать аксель в 3,5 оборота, который впервые исполнила в финале Гран-при в начале декабря. Тогда фигуристка упала. Как призналась Саша, тренеры приняли решение не вставлять нестабильный элемент в программу, так как на ЧР идет борьба за место в сборной и разыгрываются путевки на главные старты сезона.