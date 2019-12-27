Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация 7 декабря запустила две твердотопливные ракеты-носителя "Куайчжоу 1А".

Это первый случай, когда два старта были выполнены в один день. Обе ракеты несли на борту спутники. В корпорации заявили, корабль "Куайчжоу 1А" стартовал в 10 часов 55 минут с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, чтобы вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования "Цзилинь-1 Гаофэнь 02В". Примерно шесть часов спустя, в 16.52, была запущена еще одна ракета "Куайчжоу 1А", которая несла шесть небольших спутников, разработанных тремя местными частными предприятиями. По словам экспертов, китайский космодром впервые выполнил два запуска за один день, что является свидетельством мощных пусковых возможностей Китая.