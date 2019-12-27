В Беларуси снизили цены на железнодорожные поездки в Россию

Акцию по снижению в новогодние дни стоимости проезда на поезда из Беларуси в Союзное государство проводит руководство железной дороги РБ. Об этом 27 декабря стало известно агентству БЕЛТА.

Новогодний сюрприз для любителей стальных магистралей предусматривает скидку - в зависимости от расстояния - от десяти процентов и более от общей стоимости проезда на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже. Правда, данная акция применяется при условии оформления билетов за трое суток и менее до даты отправления во все типы вагонов на определенные поезда, следующие в Россию.

Речь идет, пояснили агентству в БЖД, о поезде №1 сообщением Москва-Минск (отправление 31 декабря), №2 Минск-Москва (31 декабря и 1 января), №25 Москва-Минск-Гродно (с 6 по 8 января), №26 Гродно-Минск-Москва (с 28 декабря по 1 января), №52 Брест-Минск-Санкт-Петербург (31 декабря) и №95 Москва-Брест (31 декабря и с 6 по 8 января).

В данном случае не применяются скидки/надбавка в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда туда и обратно. Подробную информацию о расписании движения поездов и стоимости проезда можно получить на официальном сайте БЖД.