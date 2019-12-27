Новости

ДТП в Алабаме привело к гибели трех 16-летних чирлидерш 01:56
МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2" 01:43
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым 01:43
За неделю 34 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 00:58
Ливия запросила военную поддержку Турции 00:57
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3 00:44
В Черногории протестующие заблокировали туристические города 00:40
Покушение на главу района Воронежской области расследуют в аппарате СК РФ 00:10
Ученые: четыре чашки кофе в день препятствуют ожирению 26.12.2019
Названа возможная причина ДТП под Липецком 26.12.2019
В эстонской столице открыт памятник советским воинам-освободителям 26.12.2019
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ 26.12.2019
Посол России в Греции посетил Александра Винника в больнице 26.12.2019
Роспотребнадзор изъял 45 тысяч единиц запрещенных никотиносодердащих товаров 26.12.2019
В перевернувшемся под Липецком автобусе ехали граждане Грузии 26.12.2019
Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год 26.12.2019
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым 26.12.2019
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители 26.12.2019
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла 26.12.2019
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года 26.12.2019
Умерла Галина Волчек 26.12.2019
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека 26.12.2019
"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов 26.12.2019
"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново" 26.12.2019
В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки 26.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 00:40
Рубрика: В мире

В Черногории протестующие заблокировали туристические города

Туристические центры Черногории - Будва и Котор, а также второй по величине город страны Никшич и ряд мелких населенных пунктов заблокированы протестующими. Как передает ТАСС, они выступают в защиту Сербской православной церкви.

Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
Власти Черногории инициируют раскол с Православием

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру. Чтобы осуществить этот проект, кабмин планирует провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он, в частности, предусматривает изъятие у Сербской церкви собственности, в том числе монастыря Острог и 650 других святынях.

Известно, что в Будве протест начали активисты оппозиционного "Демократического фронта", к которым впоследствии присоединились обычные горожане. Они заблокировали ключевой перекресток, практически парализовав движение. Аналогичным образом развивается ситуация и в других городах. Сообщается о перекрытии трассы к столичному аэропорту Подгорица.

Тем временем начались первые задержания протестующих. В ходе заседания парламента один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич сообщил, что задержан, в частности, его родной брат.

Черногория не сможет составить конкуренцию Кипру
В мире Европа Черногория

Главное сегодня

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"
После ДТП с автобусом под Липецком завели уголовное дело
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете