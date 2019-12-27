В Черногории протестующие заблокировали туристические города

Туристические центры Черногории - Будва и Котор, а также второй по величине город страны Никшич и ряд мелких населенных пунктов заблокированы протестующими. Как передает ТАСС, они выступают в защиту Сербской православной церкви.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру. Чтобы осуществить этот проект, кабмин планирует провести через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он, в частности, предусматривает изъятие у Сербской церкви собственности, в том числе монастыря Острог и 650 других святынях.

Известно, что в Будве протест начали активисты оппозиционного "Демократического фронта", к которым впоследствии присоединились обычные горожане. Они заблокировали ключевой перекресток, практически парализовав движение. Аналогичным образом развивается ситуация и в других городах. Сообщается о перекрытии трассы к столичному аэропорту Подгорица.

Тем временем начались первые задержания протестующих. В ходе заседания парламента один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич сообщил, что задержан, в частности, его родной брат.