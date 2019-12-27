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27.12.2019 14:48
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет снег

Текст: Иван Пышечкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Перед Новым годом в столице возможен мокрый снег с дождем. Об этом "Интерфаксу" рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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В ближайшие выходные температура в Москве будет понижаться, в воскресенье днем столбики термометров покажут минус 3 градуса, а ночью температура опустится до минус 8-ми.

А вот в понедельник и вторник, когда через центр европейской части страны пройдет фронтальный раздел, стоит ждать сильных осадков. Выпадет снег или мокрый снег. 31-го числа температура повысится на 2-3 градуса, и тогда осадки возможны только в виде снега с дождем.

По словам синоптика, дать более точный прогноз погоды на Новый год можно будет чуть позже. Пока же результаты расчетов достаточно противоречивы.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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