В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет снег

Перед Новым годом в столице возможен мокрый снег с дождем. Об этом "Интерфаксу" рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие выходные температура в Москве будет понижаться, в воскресенье днем столбики термометров покажут минус 3 градуса, а ночью температура опустится до минус 8-ми.

А вот в понедельник и вторник, когда через центр европейской части страны пройдет фронтальный раздел, стоит ждать сильных осадков. Выпадет снег или мокрый снег. 31-го числа температура повысится на 2-3 градуса, и тогда осадки возможны только в виде снега с дождем.

По словам синоптика, дать более точный прогноз погоды на Новый год можно будет чуть позже. Пока же результаты расчетов достаточно противоречивы.