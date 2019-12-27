В Госдуме оценили заявления о попытке США подчинить Европу

В думском комитете по международным делам считают, что в Европе будут набирать обороты настроения, направленные на противодействие попыткам экономического давления со стороны США. Такой прогноз дал член комитета Госдумы Антон Морозов в связи с заявлениями германского политика на эту тему.

Ранее сопредседатель Социал- демократической партии Германии Норберт Вальтер- Борянс назвал "абсолютно неприемлемыми" санкции США против проекта "Северный поток-2". "Американский президент пытается экономически подорвать Европу. Так не обращаются друг с другом", - сказал он.

Антон Морозов считает, что в будущем такая тенденция может набирать обороты.

- Дальше это движение будет шириться, - спрогнозировал он RT, - потому что последние инициативы США, связанные с санкциями против "Северного потока - 2", очевидно бьют по интересам Европы.

Политик пояснил, что особенно это вредит как раз Германии, которая, конечно, заинтересована в развитии своей экономики. Для этого этой стране, очевидно, нужны дешевые энергоресурсы, а также надежные своевременные поставки.

"Это на данном этапе может обеспечить только Российская Федерация", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 20 декабря документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.