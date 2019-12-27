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Рубрика: В мире

В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома

Верховный кассационный суд Италии постановил, что домашнее выращивание марихуаны в малых объемах не считается преступлением. Данное постановление коллегий по уголовным делам высшей судебной инстанции уже названо "эпохальным".

Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
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Хотя полное обоснование решения еще ожидается, суд определил, что культивация марихуаны в связи с примитивностью используемой технологии, малым количеством растений и скромным объемом получаемого продукта имеет направленность исключительно на личное использование. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итальянское информационное агентство Agi.

По его данным, ранее во всем, что касалось выращивания каннабиса кассационный суд всегда следовал постановлениям Верховного конституционного суда, который считал это преступлением, независимо от количества растений и характера их использования. Нынешнее решение переворачивает давно утвержденный принцип, отмечает Agi.

Отметим, что в Италии с 2013 года разрешено использование марихуаны по медицинскому рецепту. А принятый в 2016-м году закон, разрешивший фермерам выращивать коноплю с пониженным содержанием тетрагидроканнабинола, фактически дал зеленый свет продаже "легкой" конопли в специализированных магазинах.

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