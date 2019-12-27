В Китае вырос спрос на российские программы подготовки педагогов

Китай заинтересовался российскими программами подготовки педагогов. Особенно - воспитателей детских садов, педагогов-предметников по изобразительному искусству и музыке. Спрос от абитуриентов Поднебесной на программы в МПГУ бьет все рекорды: за поседение 4 года он вырос в 3,5 раза. Всего вуз обучает более 27 тысяч человек. 2,4 тысячи из них - студенты из-за рубежа, из них 1600 - студенты из Китая.

О том, что связывает педагогов двух государств, рассказал ректор МПГУ, доктор исторических наук Алексей Лубков.

- Еще в 50-е годы XX века МГПИ им. В.И. Ленина поддерживал систему образования молодого тогда государства - Китайской народной республики. Направлял туда преподавателей, проводил межвузовские студенческие обмены, готовил специалистов для КНР, - рассказал он. - Недавно я был участником сессии Союза вузов России и Китая, на которой чествовали ветеранов педагогического труда. Многим из них уже глубоко за восемьдесят, и это выпускники нашего вуза.

Сегодня МПГУ ("наследник" МГПИ им. Ленина) сотрудничает более чем с 40 китайскими вузами. Серди них - Пекинский педагогический университет, Нанкинский педагогический университет и Восточно-китайский педагогический университет (г. Шанхай). В 2015 году МПГУ создал с Вэйнаньским педагогическим университетом "Московский институт искусств", в котором учатся российские и китайские студенты изобразительному и музыкальному искусству.

- Мы вместе с китайскими коллегами работаем над созданием "позитивных" обучающих технологий, поддержкой языка, литературы и культуры, национальных систем образования. Ведутся исследования по этноориентированным методикам обучения русскому языку как иностранному, - говорит Алексей Лубков. - Педагогическое образование должно строиться на креативности, критическом мышлении, коммуникабельности, кооперации. И конечно же, это фундаментальное знание, системный подход и практическая ориентированность. Отдельное место в профподготовке учителей отводится ценностно-смысловым ориентирам, формированию у учащихся гражданской идентичности.

Кстати, в 2014 году МПГУ инициировал создание Китайско-российского союза высших педагогических учебных заведений. Сегодня в союз входят 11 российских и 8 китайских вузов. Вместе с Пекинским педагогическим университетом проводится олимпиада "Едем в Москву", победители которой получают возможность бесплатного обучения в магистратуре по специальности "Филология".