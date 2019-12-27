В Кремле нет ответа от Трампа и Ким Чен Ына по визиту на юбилей Победы

В Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне приедет представительная делегация лидеров разных стран. Но пока непонятно, ожидать ли президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"От Трампа ответа нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. На вопрос о Ким Чен Ыне он ответил, что тоже пока нет ответа.

"От некоторых нет ответа, но все было разослано, и так сейчас очень представительная делегация уже сформирована, поэтому это будет очень важное событие", - уверен представитель Кремля.

На вопрос, приглашал ли Владимир Путин украинского коллегу Владимира Зеленского, а также будет ли российский лидер поздравлять его телеграммой с Новым годом и Рождеством, Песков сказал, что ему нужно уточнить.