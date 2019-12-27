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27.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую колбасу

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества дали советы по выбору сырокопченых и варено-копченых и колбас.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оболочка колбасного изделия должна быть сухой и чистой, она должна плотно его покрывать.

Фото: РИА Новости
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Если посмотреть на срез сервелата, шпик должен быть белым или чуть розоватым, но не желтым, кусочки шпика не должны быть больше трех миллиметров.

По ГОСТу, сервелат должен состоять из говядины, грудинки свиной и нежирной свинины. Допускается добавление черного перца, мускатного ореха, нитрита натрия (Е250 - фиксатора окраски), сахара. Ничего другого в сервелате быть не должно.

Хранить колбасу можно в холодильнике до 30 дней при температуре от 0 до 6 °С, и до 90 суток - при минус 10 °С.

В состав ГОСТовской колбасы "Брауншвейгская" должны входить говядина, шпик, свинина, посолочная смесь, сахар, пряности.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Длина батона должна быть не больше 50 см. Незначительный серовато-белый минеральный налет на ней - это не дефект.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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