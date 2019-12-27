В России упали цены на самый популярный в мире смартфон

Смартфон iPhone XR, представленный в 2018 году и ставший самым популярным в мире по итогам уходящего года, заметно подешевел со дня начала продаж.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, сейчас аппарат, обладающий актуальным железом, можно купить по цене от 42 тысяч рублей в базовой конфигурации с 64 Гб памяти. На старте продаж за него просили 65 тысяч рублей.

iPhone XR вошел во второе поколение безрамочных смартфонов от Apple. Он поддерживает распознавание по лицу Face ID, оснащен процессором Apple A12 Bionics и 6,1-дюймовым дисплеем.

Альтернативой ему можно назвать Samsung Galaxy S10e, который продается примерно на четверть дешевле - за 32-33 тысячи рублей.