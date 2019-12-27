В WhatsApp появятся новые "исчезающие сообщения"

В новой бета-версии WhatsApp для платформы Android обнаружена функция автоматически исчезающих сообщений в групповых чатах.

Издание WABetaInfo предполагает, что она пригодится администраторам групповых чатов, которые не хотят, чтобы переписка не занимала слишком много места в памяти. Обычные участники группы не смогут пользоваться этой функцией.

Настроить автоматическое удаление сообщений можно в настройках группы. Администратор может выбрать "время жизни" переписки - один час, один день, одну неделю, один месяц или один год.

Напомним также, что в начале 2020 года WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах. Их владельцам рекомендуется обновить устройства.