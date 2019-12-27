Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.12.2019,  
19:04
Текст:  Светлана Цыганкова

ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С 2021 по 2027 годы Воздушно-космические силы России получат на вооружение 12 новейших зенитно- ракетных комплексов С-350. Данные комплексы в два-два с половиной раза повысят эффективность борьбы с крылатыми ракетами неприятеля.

Фото: Минобороны РФ
Первые "Авангарды" заступили на боевое дежурство под Оренбургом

Об этом на итоговом селекторном совещании в министерстве обороны РФ доложил начальник Академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он добавил, пишет ТАСС, что в настоящее время подходит к концу прием в состав учебного центра академии первого зенитно-ракетного комплекса для обучения боевых расчетов. 12 дивизионов С-350 поступят в пять зенитно-ракетных полков.

Ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от объектов воздушного нападения, как аэродинамических, так и баллистических. В одной пусковой установке комплекса - 12 зенитных ракет.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия 26.12.2019
Система С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента 25.12.2019
гособоронзаказ
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 26.12.2019
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 25.12.2019
ПВО
Испытания новейшей системы ПВО показали на видео 26.12.2019
Россия получит ПВО на новых физических принципах 25.12.2019