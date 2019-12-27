ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350

С 2021 по 2027 годы Воздушно-космические силы России получат на вооружение 12 новейших зенитно- ракетных комплексов С-350. Данные комплексы в два-два с половиной раза повысят эффективность борьбы с крылатыми ракетами неприятеля.

Об этом на итоговом селекторном совещании в министерстве обороны РФ доложил начальник Академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он добавил, пишет ТАСС, что в настоящее время подходит к концу прием в состав учебного центра академии первого зенитно-ракетного комплекса для обучения боевых расчетов. 12 дивизионов С-350 поступят в пять зенитно-ракетных полков.

Ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от объектов воздушного нападения, как аэродинамических, так и баллистических. В одной пусковой установке комплекса - 12 зенитных ракет.