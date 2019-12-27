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27.12.2019 11:15
Рубрика: Общество

Врачи опровергли миф о вреде чая в пакетиках

Текст: Лариса Ионова
Фото: _LeS_/istock Фото: _LeS_/istock
Фото: _LeS_/istock

Пить или не пить, вот в чем вопрос. Чай относится к тем напиткам, которые мы употребляем ежедневно и даже по несколько раз в день. Естественно, люди задумываются, настолько ли полезен этот напиток и каждый раз стоят перед выбором, какой чай предпочесть - черный или зеленый

Фото: iStock
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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, работавший над этой проблемой, считает, что множество исследований доказывают положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему, на общее психологическое состояние и настроение человека. Отмечено и антионкологическое действие чая, причем, по словам эксперта, которые приводит aif.ru, независимо от того, зеленый чай или черный.

Действительно, слишком горячий чай пить не рекомендуется. Исследования в Монголии, где традиционно пьют чуть ли не кипящий напиток, показывают, что риск развития рака пищевода у местного населения выше.

Не следует пить чай натощак. Это может обострить заброс желудочной кислоты в пищевод.

Свежезаваренный чай, конечно, полезнее суточного. Хотя бы по той причине, что в напитке размножаются бактерии.

И, наконец, врач не считает, что чай в пакетиках намного хуже листового. Ведь в пакетиках те же листья, только размельченные в крошку.

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