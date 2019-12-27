В законе "Об образовании в Российской Федерации" появился новый термин - "практическая подготовка". Сможет ли она "прокачать" колледжи и техникумы? Как готовить кадры для предприятий "под ключ"? И почему у нас нельзя применить как под копирку европейский опыт дуального обучения?

По статистике, среднее профессиональное образование (СПО) в России получают более трех миллионов ребят: его дают примерно 3,3 тысячи колледжей и 350 вузов, куда идут около 60 процентов школьников. Но много ли выпускники СПО умеют и знают на "выходе"? Здесь все уже не так просто.

Молодых специалистов приходится доучивать и переучивать - говорят и крупные работодатели, и малый бизнес. Наиболее острая ситуация в машиностроении и оборонно-промышленном комплексе: выпускникам банально не хватает практики.

Решение проблемы? На Западе его давно нашли. Учиться, не отрываясь от производства - на такой идее построена система дуального обучения в Швейцарии, Германии, Австрии. У нас в этом плане тоже начались серьезные подвижки.

Что такое "практическая подготовка"? Это когда студент выполняет определенную работу, связанную с его будущей профессией. И одновременно учится, по принципу: "Выточил деталь? Получи зачет…"

- Создаются предпосылки для более тесной связи среднего профессионального и высшего образования с работодателями, - рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Екатерина Есенина. - Закон снимет одну из проблем. Раньше, чтобы взять студентов на практику, предприятие должно было оформлять лицензию на образовательную деятельность. А значит, выполнить огромное количество непрофильных для себя требований. И на это жаловались и работодатели, и колледжи, и вузы. С вступлением закона в силу это противоречие будет снято. Практическую подготовку ребят можно будет вести по договору с образовательной организацией. И работодатели, скорее всего, охотнее пойдут ей навстречу.

Но снять лицензионный барьер - лишь полдела. Чтобы бизнес смог смело набирать и обучать студентов "под себя", необходимо дать ему возможность влиять на образовательные программы: включать в них "свои" модули и компетенции, увеличивать долю практики. Но об этом в поправках в закон ничего не говорится.

- В российском перечне профессий и специальностей СПО - около 600 позиций. Очевидно, что их нужно сокращать и укрупнять, это мировой тренд, - говорит Екатерина Есенина. - В программе должна быть общепрофессиональная часть - одинаковая абсолютно для всех студентов того или иного направления подготовки. Плюс - разные модули, которые студент может выбрать, в том числе ориентируясь и на требования конкретного работодателя.

По такому принципу построены программы в Швейцарии, куда делегация российских экспертов отравилась накануне принятия поправок "О практической подготовке". Профессий и специальностей в швейцарской системе профессионального образования в три раза меньше, чем у нас - примерно 230. Есть, скажем, такая: "полимеханик". На него нужно учиться четыре года. Но один студент все четыре года будет обслуживать самолеты в авиакомпании. А другой - работать на производстве промышленных роботов. При этом у них будет единая общепрофессиональная подготовка, дающая возможность при необходимости продолжить обучение или изменить квалификацию. И оба они получат одинаковый диплом.

Как это возможно? Готовиться к выбору профессии юные швейцарцы начинают уже с 6 класса. Раз в неделю - обязательный урок профориентации. Уже в конце восьмого - начале девятого класса большинство может определиться с будущей профессией. Три четверти школьников идут в 15 лет получать именно среднее профобразование. И, что принципиально важно, вначале выбирают не учебное заведение, а место практического обучения - конкретную компанию, где будут работать. В Швейцарии это называют стажировкой.

Нашел стажировку - считай, поступил. Не нашел стажировку - не поступил. Некоторые ребята отправляют сотни писем и заявок, прежде чем их куда-то возьмут. Некоторым везет с первого раза. Но в целом стажировки находят 95 процентов выпускников.

- В год мы рассматриваем более восьми тысяч кандидатур, - рассказал "РГ" руководитель программы по работе с молодыми специалистами крупнейшей швейцарской телекомкомпании Марк Маруча. - Ребята подают заявление - со всеми оценками, характеристиками, достижениями. После жесткого отбора и собеседования берем на стажировку только 250 человек.

А что остальные? Продолжают поиск: в систему образования включены 40 процентов работодателей Швейцарии. Как правило, четыре дня в неделю ребята проводят на производстве. Сначала учатся элементарным вещам, например, работать на ручных станках. Затем переходят к более сложным, автоматизированным. И уже в первый год стажировки начинают производить реальную продукцию - приносить работодателю прибыть. Конечно, получают за это зарплату - сначала, по меркам Швейцарии, мизерную - меньше тысячи франков. На последнем курсе - уже вполне солидную.

Параллельно студенты осваивают теорию в профессионально-технической школе (аналог наших техникумов и колледжей), изучают экономику, право, языки и т.д. Плюс профильные предметы. Те же будущие полимеханики - физику, математику, электротехнику. К концу обучения 80 процентов учебного времени студенты проводят именно на производстве. Это и называется классическим дуальным обучением. На выходе - два экзамена. Теория и практика.

- Представьте себе очень сложную деталь какой-то машины. Выпускнику дается. И он по схеме должен определить, как эта деталь работает, как ее изготовить. Для этого нужно выбрать правильные станки и суметь их запрограммировать, - говорит управляющий директор Ассоциации машиностроительных электротехнических и металлургических компаний (SWISSMEM) Артур Глатти. - И не важно, где ты учился на полимеханика: на производстве лифтов или бытовой техники. Результат экзамена должен быть один - создание детали, которую можно смело запустить на конвейер. Причем по всей стране студенты получают одинаковое задание, и оно до последнего держится в строжайшем секрете.

До 70 процентов ребят остаются работать на том же предприятии, где проходили стажировку. Кто-то потом идет в высшие технические школы и даже академические вузы, получает смежную профессию. В любом случае, базовое профобразование помогает не остаться без работы.

Реально ли внедрить такую систему в России? Или хотя бы ее элементы? Попытки были, и весьма успешные. Так, пять лет назад Агентство стратегических инициатив запустило системный проект "Подготовка рабочих кадров на основе дуального образования" в пилотных 13 регионах России. В проекте участвовали 150 колледжей и техникумов, более 57 тысяч студентов и 1100 предприятий. До половины учебного времени российские студенты-дуальщики проводят на производстве. И на некоторых предприятиях, например, в Челябинской области, 70 процентов ребят остаются работать после учебы.

Очень мощно этот проект "выстрелил" в Белгородской области, где над каждым колледжем взял шефство свой, якорный работодатель. Белгород, кстати, часто называют маленькой Швейцарией.

- Система дуального обучения внедряется у нас с 2013 года. На уровне руководства региона заключены соглашения с 25 крупнейшими работодателями - сельхоз-, телеком-, промышленными предприятиями о подготовке кадров, - рассказала ректор белгородского Института развития образования Альбина Бучек. - Предприятие готовит кадры "под себя": закупает в техникум, колледж или в собственный учебный центр самое современное оборудование. Уже на втором курсе начинается практика.

Работодатель назначает студентам наставников из числа опытных сотрудников, оплачивает питание, спецодежду, иногда даже проживание. И - что самое важное - назначает свою стипендию - до 7 тысяч рублей. То есть вкладывается в кадры очень серьезно. И ему это выгодно. Чтобы ту же ветеринарию студенты сельхозколледжа изучали не на макетах, а на реальных животных. Не боялись поставить корове укол, например… Не случайно большинство ребят, даже после армии, возвращаются и работают по специальности.

- Мы называем эту систему дуальной, потому что есть два равных партнера: колледж и предприятие. Такая тесная связка у нас получилась благодаря тому, что вопросы подготовки кадров курирует лично губернатор. Судите сами: за последние два года в систему профобразования из регионального бюджета было выделено более 700 миллионов рублей. И это не считая средств, которые инвестируют сами работодатели, - говорит Альбина Бучек.

Успешные примеры есть и в других регионах.

- Нельзя сказать, что мы взяли западную дуальную систему один в один. Скорее, адаптировали некоторые ее элементы. Сначала отбираем группу мотивированных ребят. У них в расписании с первого курса стоит обязательный день на производстве. Потом, когда начинается настоящая практика, студенты проходят дополнительный отбор: берем только самых способных по результатам теоретических сессий, - говорит представитель крупной нефтехимической компании в Тобольске Юлия Воротникова. - По похожему принципу мы работаем со студентами вузов с третьего и четвертого курсов. А с прошлого года начали активно включать дуальный принцип в школьную программу корпоративного класса - через уроки на производстве.

Все чаще о внедрении дуальной системы задумываются российские ведущие университеты. К примеру, МАИ планирует открыть такие программы для среднего профобразования.

- Производственная практика с более глубоким погружением в специализацию стартует со второго года обучения, - говорит директор филиала "Ракетно-космическая техника" Московского авиационного института в подмосковных Химках Алексей Авдеев. - Сейчас идет кардинальная трансформация рабочих профессий. Скажем, мастер по уровню подготовки приближается к инженеру и может управлять высокотехнологичным оборудованием. Токари учатся самостоятельно писать программы механической обработки деталей для станков с программным управлением. Сейчас мы прорабатываем вопрос организации дуального обучения на базе филиала МАИ совместно с НПО "Энергомаш" по двум направлениям - "специальные машины и устройства" и "автоматические системы управления".

Не только практика, но и часть теоретических курсов будут вынесены в лицензированный под образовательную деятельность учебный класс предприятия. По словам специалиста, если в стандартном варианте адаптация молодого профессионала может занимать до полугода, то при дуальном обучении новый сотрудник осваивается в цехе примерно за месяц. Руководитель, коллеги, рабочее место, оборудование - все уже знакомы. Такой подход решает набившую оскомину проблему: отрыв обучения от реального производства. Учить заново или переучивать вчерашних студентов не придется.

Комментарии

Юрий Багров, директор Международного центра компетенций "Казанский техникум информационных технологий и связи":

- Больше практики - это, конечно, здорово. Но полностью переходить на швейцарскую систему, я считаю, нам не нужно. В ней гораздо меньше внимания уделяется фундаментальным наукам и полностью исключена студенческая жизнь. Дети находятся на производстве по 8 часов в день, нет никакой воспитательной работы, нет коллективного общения. И колледж не становится для них вторым домом, как у нас.

Александр Лейбович, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций:

- На Западе дуальное обучение носит более глубокий характер: ответственность за профессиональную подготовку прежде всего лежит на работодателях, а государство им помогает. То, что сейчас внедряется в России, это скорее "лайт-версия" дуального обучения - более тесное взаимодействие бизнеса и образования. С принятием законопроекта некоторые барьеры, действительно, удастся преодолеть. Но их останется еще немало. Например, вопросы подготовки наставников - профессионалов, которые смогут передать свой опыт. Их нужно специально готовить к работе со студентами. Или снимать лицензионные барьеры для предприятий, которые участвуют в подготовке специалистов.

Данил Уфимцев, руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)":

- Практика дуального обучения возможна только в том случае, если в регионе есть крупный работодатель - заказчик, который готов вкладываться в молодых специалистов. И могу сказать: таких работодателей все больше. Возьмем, к примеру, демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills - его проводит уже почти половина всех российских колледжей. Ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании. В этом году уже более двух тысяч предприятий участвовали в таком экзамене. Направляли своих экспертов, предоставляли расходные материалы, свое оборудование и площадки. И затем смогли выбирать себе лучших выпускников.