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27.12.2019 17:25
Рубрика: В мире

Захарова станцевала твист для коллег-дипломатов

Текст: Владимир Шилов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, похоже, решила взять короткую паузу в нелегком деле урегулирования самых острых мировых кризисов и изобличения "вашингтонского обкома". На новогоднем корпоративе на Смоленской площади она станцевала зажигательный твист, продемонстрировав коллегам незаурядный хореографический талант.

Фото: Александр Щербак / РИА Новости
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"Ударно работаем - ударно отдыхаем!" - написала Захарова на своей странице в Instagram. В качестве доказательства этому тезису официальный представитель МИД здесь же разместила соответствующее видео. На кадрах видно, как она танцует на высоких каблуках вместе со своим заместителем.

Это уже не первый случай, когда Захарова на людях пускается в пляс. В мае 2016 года она исполнила для журналистов, освещающих саммит Россия - АСЕАН, "Калинку". А летом этого года во время молодежного форума "Машук-2019" она станцевала лезгинку.

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