17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию

17-летняя девушка умерла в Воскресенске поле того, как приняла участие в заплыве, сдавая нормы ГТО.

Во время заплыва на 50 метров девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее сумели вытащить из воды и отправить в больницу, но спасти жизнь подростку, несмотря на усилия медиков так и не удалось. По предварительным данным причиной трагедии могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает "Подмосковье сегодня".

Друзья и знакомые девушки рассказали, что она занималась легкой атлетикой и не жаловалась на какие-то проблемы со здоровьем. По словам подруги, ей было трудно совмещать учебу и тренировки из-за большой нагрузки в школе. После окончания учебы она планировала связать себя с медициной.

По факту произошедшего ведется проверка СК РФ.