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28 декабря 2019 г.

Постановление губернатора Амурской области от 26 декабря 2019 года № 415 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 26 декабря 2019 г.
Опубликован 28 декабря 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года:

по Амурской области на душу населения - 12 294 рубля, для трудоспособного населения - 13 079 рублей, пенсионеров - 9 977 рублей, детей - 12 775 рублей;

по северной зоне на душу населения - 13 106 рублей, для трудоспособного населения - 13 910 рублей, пенсионеров - 10 589 рублей, детей - 13 954 рубля.

В.А.Орлов


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