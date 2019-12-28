Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

Новости

"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 19:20
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 19:02
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 18:21
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 18:12
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 18:00
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 17:53
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 17:39
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 17:37
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 17:32
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 17:27
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 17:26
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 17:03
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 16:55
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 16:53
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 16:38
Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов 16:34
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 15:51
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 15:44
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 15:29
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 15:09
На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев" 15:01
В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу 14:58
Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек 14:56
Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове 14:44
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 18:37
Рубрика: Спорт

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

Текст: Анна Козина
Анна Щербакова второй год подряд выиграла турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию. Второе место заняла победительница финала Гран-при Алена Косторная, третье - Александра Трусова. Все три спортсменки ученицы одного тренера - Этери Тутберидзе.
Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Щербакова великолепно исполнила произвольную программу, чисто сделав три четверных прыжка: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип и сольный четверной лутц.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Для Анны это была вторая попытка прыгнуть флип на соревнованиях. В финале Гран-при спортсменка упала, а первой в истории одиночницей, приземлившей четверной флип, стала Александра Трусова. Но на чемпионате страны девушки поменялись местами. Щербакова допустила помарку лишь на приземлении. За технику она набрала181,94 балла, из них больше 108 за технику. В сумме за два проката Аня получила 261,87 балла и поднялась со второго места после короткой программы на первое.

Лидер после первого дня Алена Косторная также чисто откатала свою программу, исполнив два тройных акселя, но бороться с четверными Щербаковй не смогла. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме.

"Королеве четверных" Александре Трусовой в Красноярске прокат произвольной программе не удался. Она набрала 149,88 и 226,34 балла соответственно и осталась "бронзой" ЧР.

Прямая речь

Анна Щербакова:

- Сегодня я нервничала, потому что стояла задача отобраться в команду, на чемпионаты Европы и мира, - сказала Аня в эфире Первого канала. - Рада, что это получилось, рада, что получились прыжки. Конечно, были нюансы, но на сегодняшний день я довольна.

Алена Косторная:

- Прокатом я недовольна, потому что я могу кататься намного лучше. На тренировках все получалось. Поэтому это странная ситуация, что я плохо провела разминку и не очень хорошо откатала программу. Но я тоже рада, что смогла отобраться.

Александра Трусова:

- Рада, что смогла попасть в команду. Но это было очень плохо.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма