Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

Анна Щербакова второй год подряд выиграла турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию. Второе место заняла победительница финала Гран-при Алена Косторная, третье - Александра Трусова. Все три спортсменки ученицы одного тренера - Этери Тутберидзе.

Щербакова великолепно исполнила произвольную программу, чисто сделав три четверных прыжка: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип и сольный четверной лутц.

Для Анны это была вторая попытка прыгнуть флип на соревнованиях. В финале Гран-при спортсменка упала, а первой в истории одиночницей, приземлившей четверной флип, стала Александра Трусова. Но на чемпионате страны девушки поменялись местами. Щербакова допустила помарку лишь на приземлении. За технику она набрала181,94 балла, из них больше 108 за технику. В сумме за два проката Аня получила 261,87 балла и поднялась со второго места после короткой программы на первое.

Лидер после первого дня Алена Косторная также чисто откатала свою программу, исполнив два тройных акселя, но бороться с четверными Щербаковй не смогла. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме.

"Королеве четверных" Александре Трусовой в Красноярске прокат произвольной программе не удался. Она набрала 149,88 и 226,34 балла соответственно и осталась "бронзой" ЧР.

Прямая речь

Анна Щербакова:

- Сегодня я нервничала, потому что стояла задача отобраться в команду, на чемпионаты Европы и мира, - сказала Аня в эфире Первого канала. - Рада, что это получилось, рада, что получились прыжки. Конечно, были нюансы, но на сегодняшний день я довольна.

Алена Косторная:

- Прокатом я недовольна, потому что я могу кататься намного лучше. На тренировках все получалось. Поэтому это странная ситуация, что я плохо провела разминку и не очень хорошо откатала программу. Но я тоже рада, что смогла отобраться.

Александра Трусова:

- Рада, что смогла попасть в команду. Но это было очень плохо.