3 очка Артемия Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной"

Гол и две передачи лидера "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его клубу обыграть "Каролину" - 5:3.

В матче регулярного чемпионат НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Каролину". Одним из главных героев встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин. Он забил гол, оказавшись самым расторопным на "пятачке" гостей.

Также "Хлебушек", как прозвали Панарина, отметился двумя голевыми передачами, одна из которых стала настоящим шедевром.

В итоге "рейнджеры" добились уверенной победы - 5:3. В составе гостей Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

"Питтсбург" в гостях одолел "Нэшвилл" - 5:2. На счету одного из лидеров "пингвинов" Евгения Малкина голевая передача.

"Лос-Анджелес" добился победы над "Сан-Хосе" - 3:2. В составе победителей две голевые передачи сделал российский форвард Николай Прохоркин.