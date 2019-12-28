Боевики с помощью дронов атаковали военный аэродром в сирийском Хаме

Боевики атаковали военный аэродром в сирийском городе Хама. Террористы использовали беспилотники, сообщает РИА Новости. "Атака была успешно отражена. Наши зенитные ракетные комплексы сбили БПЛА", - заявил представитель вооруженных сил арабской республики.

Неделю назад Дамаск начал полномасштабную операцию по нейтрализации боевиков, находящихся в провинции Идлиб. После этого террористы стали чаще использовать дроны для своих атак на правительственные войска.

Во вторник военные сбили беспилотник с шестью ракетами над городом Скальбия на северо-западе страны.