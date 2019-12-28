Закон Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 61-РЗ "О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 91 022 426,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 77 060 178,5 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 13 962 247,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 98 996 578,8 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов на 2020 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2020 год в размере 3 942 553,5 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2021 года в сумме 3 596 659,0 тыс. рублей, в том числеверхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 361 174,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 7 974 152,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 81 993 246,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 67 239 707,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 14 753 539,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 82 901 896,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 66 771 275,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 16 130 621,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 83 702 159,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 444 296,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 87 017 938,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 189 459,3 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов на 2021 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2021 год в размере 3 124 669,8 тыс. рублей и на 2022 год в размере 2 379 384,9 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2022 года в сумме 2 467 274,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 1 699 064,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 1 708 913,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 116 042,0 тыс. рублей.

Статья 2. Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет

1. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет" и приложением 5 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы (администраторы) доходов, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита республиканского бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Чеченской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики - органов государственной власти (государственных органов) Чеченской Республики согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Субсидии республиканскому бюджету из местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя, при превышении которого предоставляются субсидии республиканскому бюджету из местного бюджета, равным среднему уровню расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя, увеличенному в 1,3 раза.

2. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в республиканский бюджет из местных бюджетов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 16 121 108,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 317 846,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 603 525,6 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской Республики на 2020 год в сумме 4 405 740,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 387 789,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 809 068,0 тыс. рублей.

6. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики или уполномоченными им органами исполнительной власти Чеченской Республики.

Статья 8. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление:

1) дотаций местным бюджетам на 2020 год в сумме 3 104 142,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 171 272,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 171 272,6 тыс. рублей;

2) субсидий местным бюджетам на 2020 год в сумме 385 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) субвенций местным бюджетам на 2020 год в сумме 22 554 390,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 451 919,4 тыс. рублей и на2022 год в сумме 22 511 888,4 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 год в сумме 531 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 531 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики:

1) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2020 год - 0,901, на 2021 год - 0,901 и на 2022 год - 0,901.

4. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год - 0,709, на 2021 год - 0,709 и на 2022 год - 0,709.

5. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 18, 19 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чеченской Республики или уполномоченным им органом государственной власти Чеченской Республики.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2020 год в сумме 8 136 516,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 461 096,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 799 819,0 тыс. рублей.

Статья 10. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных

ассигнований на указанные цели, предусмотренных Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на срок до трех лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, на срок до одного года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, возникающих в связи с невыполнением плановых заданий по налогу на доходы физических лиц в связи с передислокацией войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, - по ставке 0 процентов;

3) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, - в размере 0,1 процента годовых;

4) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в соответствии с настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Чеченской Республики, государственный внутренний долг Чеченской Республики, предоставление государственных гарантий Чеченской Республики в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чеченской Республики:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 2020 год в сумме 3 587,1 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 170,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 402,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Чеченской Республики:

1) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

4. Установить, что Правительство Чеченской Республики в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета в объеме, предусмотренном Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в части 4 настоящей статьи, не утверждаются в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи республиканского бюджета.

6. Установить, что Министерство финансов Чеченской Республики является уполномоченным органом Чеченской Республики по привлечению от имени Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2020 году

1. Установить, что акты Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, принятые после вступления в силу настоящего Закона и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Законом, должны предусматривать источник их финансирования.

2. Предоставить право Министерству финансов Чеченской Республики, главным распорядителям средств республиканского бюджета увеличивать в 2020 году бюджетные ассигнования республиканского бюджета в пределах поступивших в республиканский бюджет доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности государственными казенными учреждениями Чеченской Республики с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета и в бюджетные росписи главных распорядителей средств республиканского бюджета.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 65 Закона Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-РЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике" дополнительными основаниями для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Правительством Чеченской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в соответствии с решениями Правительства Чеченской Республики;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ Чеченской Республики между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей государственной программы.

4. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных республиканскому бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

5. Установить, что доходы, фактически поступившие в республиканский бюджет в 2020 году сверх сумм, установленных приложением 1 к настоящему Закону, направляются в первоочередном порядке на уменьшение дефицита бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

7. Правительство Чеченской Республики вправе определить перечень расходов республиканского бюджета, подлежащих первоочередному финансированию в 2020 году.

8. Правительство Чеченской Республики вправе установить ограничения по доведению до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, включенных в перечень, предусмотренный частью 7 настоящей статьи, а также расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, и средства дорожного фонда Чеченской Республики.

9. Установить, что погашение кредиторской задолженности по принятым, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2020 года денежным обязательствам получателей средств республиканского бюджета осуществляется в первоочередном порядке за счет доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.

Статья 13. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых государственными учреждениями

1. Остатки средств государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Чеченской Республики на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2020 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета, на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2020 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

3. Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления получателями средств республиканского бюджета, государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Чеченской Республики платежных документов в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 14. Приостановление действия отдельных положений законов Чеченской Республики

Приостановить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года действие пунктов 1 и 2 части 1, частей 2 и 5 статьи 11 Закона Чеченской Республики от 16 апреля 2017 года № 18-РЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и (или) должности государственной гражданской службы Чеченской Республики" (газета "Вести республики", 2017, 29 апреля, 16 декабря).

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров



