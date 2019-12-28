Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.12.2019,  
14:02
Текст:  Юрий Гаврилов

Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"

Замминистра обороны Алексей Криворучко поблагодарил производителей отечественных беспилотников и назвал нынешний год знаковым для этой сферы.
Замминистра обороны Алексей Криворучко Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости Замминистра обороны Алексей Криворучко Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Замминистра обороны Алексей Криворучко Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Он напомнил, что именно в 2019-м впервые поднялся в небо и уже совершил цикл полетов тяжелый беспилотный аппарат "Охотник". Также первый старт сделали средний беспилотный аппарат большой продолжительности полёта "Альтиус" и полностью импортозамещённый "Форпост-Р".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Первая серийная зенитная система С-500 поступит в войска в 2025 году

По словам Криворучко, сейчас активно ведутся работы по испытаниям БПЛА "Иноходец". "Могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с функциями разведки, наведения и возможностями применения высокоточных средств поражения", - сообщил замминистра в интервью "Красной звезде".

Напомним, что в августе Минобороны распространило видео испытательного полета первого российского тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник", разработанного в КБ Сухого.

Ранее в СМИ писали, что на нем установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31 - такие используются на истребителях Су-27. "Охотник" оснащен современной аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа

По некоторым данным, его взлетная масса 20 тонн, предельная дальность действия - 3,5 тыс. км, максимальная скорость - 920 км/ч, высота полёта - до 10,5 км. И, что очень важно, дрон может поднимать в воздух до 7-8 тонн полезной нагрузки, в том и числе ракеты, которые, судя по внушительным размерам беспилотника, вполне помещаются в его фюзеляже.

Характеристики не просто впечатляющие, а ставящие "Охотника" в один ряд с боевыми самолетами. Именно такую технику давно ждут в войсках.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Российская армия получила более 20 новых ударных вертолетов 26.12.2019
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 26.12.2019
испытания
Вертолет Ми-26Т2В вышел на государственные испытания 26.12.2019
Новейшая украинская САУ "Богдана" начала стрелять водой 26.12.2019
беспилотники
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео 23.12.2019
В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик 23.12.2019