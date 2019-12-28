Додон отметил историческую роль Путина

"Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей Государства Российского", - сказал Додон.

Президент Молдавии отметил, что Путин вернул России статус великой державы: "Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решен без участия России".

Додон берет пример с позитивного настроя президента России и его веры в будущее страны, интересы которой он защищает. "Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", - отметил молдавский лидер. В Путине он видит пример "служения своему государству и своему народу". "Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", - сказал он.

Отличительной чертой характера Путина Додон назвал то, что он никого не наказывает, но ничего не забывает. По его словам, на встречах они могут откровенно обсуждать самые сложные вещи и быстро находить решения. Молдавский президент впечатлен феноменальной памятью российского коллеги: спустя десятилетия он помнит до мельчайших деталей события российско-молдавских отношений.

Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности, также сказал Додон. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее.