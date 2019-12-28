Додон отметил историческую роль Путина

Новости

Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 15:51
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 15:44
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 15:29
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 15:09
На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев" 15:01
В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу 14:58
Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек 14:56
Марк Варшавер: Кончина Галины Волчек - как удар по голове 14:44
Светлана Немоляева: Смерть Волчек - горе целого поколения 14:31
Рейс Екатеринбург - Симферополь возвращается в аэропорт из-за неисправности 14:30
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали 14:20
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы 14:12
Корабельный состав ВМФ обновляют с опережением графиков 14:11
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой в день годовщины его смерти 14:09
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров 13:48
Audi завалит Россию новинками 13:33
В Чечне открыли самую длинную в мире всесезонную трассу для катания 13:27
Умерла актриса Сью Лайон, Лолита из экранизации Кубрика 13:23
Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин" 13:16
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО "Гибка-С" 13:05
В московском метро пассажир устроил поножовщину 12:56
Челябинские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод 12:53
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга 12:20
Пушков считает невозможным примирение США и РФ в 2020 году 12:16
В Прикамье при пожаре в жилом доме погибла мать с тремя детьми 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 15:18
Рубрика: Власть

Додон отметил историческую роль Путина

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин вернул стране статус великой державы. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей Государства Российского", - сказал Додон.

Путин вошел в список "знаковых фигур" десятилетия по версии Financial Times

Президент Молдавии отметил, что Путин вернул России статус великой державы: "Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решен без участия России".

Додон берет пример с позитивного настроя президента России и его веры в будущее страны, интересы которой он защищает. "Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", - отметил молдавский лидер. В Путине он видит пример "служения своему государству и своему народу". "Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года

Отличительной чертой характера Путина Додон назвал то, что он никого не наказывает, но ничего не забывает. По его словам, на встречах они могут откровенно обсуждать самые сложные вещи и быстро находить решения. Молдавский президент впечатлен феноменальной памятью российского коллеги: спустя десятилетия он помнит до мельчайших деталей события российско-молдавских отношений.

Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности, также сказал Додон. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее.

Путин призвал делать вооружение лучшим в мире
Власть Работа власти Власть Работа власти Госуправление В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"