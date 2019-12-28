Евгения Добровольская сыграет все женские роли в "Чайке"

Больше тридцати лет актриса Евгения Добровольская служит в Московском Художественном театре имени Чехова.

За это время здесь она сыграла почти сорок ярчайших ролей классического и современного репертуара. А в спектакле-символе - мхатовской "Чайке" - установила настоящий рекорд: исполнила все женские роли (за исключением разве что горничной). В постановке Олега Ефремова в разные годы она выходила в образах Нины Заречной, Маши и Аркадиной; сейчас в новой мхатовской "Чайке", над которой работает литовский режиссер Оскарас Коршуновас, актриса репетирует роль Полины Андреевны. Премьера намечена на 28 февраля.

К юбилею Евгении в день ее рождения друзья и коллеги подготовили на сцене МХТ творческий вечер. Вел его Вадим Верник, Евгения Добровольская отвечала на вопросы, и, в том числе, рассказывала о своих любимых ролях в кино и театре. И о двух режиссерах, определивших ее театральную судьбу: Олеге Николаевиче Ефремове, и, уже в новом тысячелетии - Кирилле Серебренникове. Поздравляли актрису Рената Литвинова, Игорь Золотовицкий, Вероника Долина, Александр Муратов, Алла Сигалова, Николай Ефремов, Светлана Мамрешева и все мхатовцы.

Много добрых слов Добровольской адресовал художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач: "Женя - замечательная актриса. Она, что называется, актриса театра и кино - у нее везде сильнейшие работы. Она не мастерица, а художник - ей дан уникальный дар быть непредсказуемой и непосредственной в жизни на площадке. Очень многих актрис - одаренных, интересных - предчувствуешь, а Женю нельзя предугадать, у нее всегда такие оценки и восприятие, которых не ожидаешь. Она спонтанна и этим прекрасна. Особенно замечательные работы были у нее в спектаклях Кирилла Семеновича Серебренникова - "Господа Головлевы", "Мещане", "Кому на Руси жить хорошо"… И Васса Железнова в последней ее мхатовской премьере "В. Ж." тоже очень сильная актерская работа. Мне кажется, что у Жени огромный резерв нереализованности (хотя работает она очень много, и все мы знаем, какая она прекрасная артистка), - нереализованности оттого, что в ней заложено много для нас еще незнакомого. Я бы сказал о ней: знакомая незнакомая Евгения… Понятно, что жизнь в театре и в кино невозможно просчитать, всегда ждешь от нее каких-то сюрпризов и неожиданностей. И я жду, и надеюсь, и желаю Жене, чтобы у нее было много новых ролей, в которых нам открылись бы еще неведомые стороны ее таланта".

Факты

Первую главную роль в театре Евгения Добровольская сыграла в 14 лет - Джульетту в театре Вячеслава Спесивцева.

А в кино Евгения Добровольская впервые снялась в 19 лет - в фильме Павла Чухрая "Клетка для канареек", и еще студенткой ГИТИСа узнала, что такое быть знаменитой.