Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.

По словам Томича, Украина больше не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья, в частности с Россией и Беларусью. "И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким", - признался глава Союза селянства информагентству Голос UA.

В августе Украина во время сбора нового урожая начала импортировать картофель. В период с июль по ноябрь этого года рост закупки данного корнеплода за рубежом вырос в 700 раз.