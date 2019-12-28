Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом"

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом", сообщает РИА Новости.

"Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)", - говорится в распоряжении украинского правительства.

Полномочия подписать данное мировое соглашение возложены на министра юстиции Дениса Малюську. Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" касается исков на сумму около 7 миллиардов долларов.

Напомним, 27 декабря "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. А двадцатого декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Подписание документа ожидается до конца года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.