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28.12.2019 17:27
Рубрика: В мире

Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом"

Текст: Александр Саможнев

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом", сообщает РИА Новости.

"Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)", - говорится в распоряжении украинского правительства.

Полномочия подписать данное мировое соглашение возложены на министра юстиции Дениса Малюську. Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" касается исков на сумму около 7 миллиардов долларов.

Напомним, 27 декабря "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. А двадцатого декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению суда

Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Подписание документа ожидается до конца года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

В мире экс-СССР Украина Компании Нефть и газ Газпром Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу

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