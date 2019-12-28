Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 года № 43-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 822 011,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9 513 389,8 тыс. рублей; бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 822 011,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 393 150,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 084 528,8 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 300 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 10 941 066,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 632 444,7 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 393 150,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10 941 066,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение:

1) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

2) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда формируется на 2020 год в сумме 701 500,0 тыс. рублей (без учета средств на дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики и средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации).

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Нормированный страховой запас Фонда, направляемый на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда и увеличения бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон является:

1) получение уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований между подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов расходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета;

3) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) увеличение бюджетных ассигнований в случае предоставления бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов для:

а) формирования нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

б) осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2020 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



