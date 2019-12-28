Корабельный состав ВМФ обновляют с опережением графиков

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, как ВМФ России будут оснащать кораблями дальней морской зоны и новыми дизель-электрическими подводными лодками.

Речь идет в общей сложности о уже строящихся в рамках заключённых контрактов 12 боевых кораблях, в том числе современных фрегатах проекта 22350 и корветах серии 20380. А также о 9 субмаринах, среди которых дизель-электрические подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". Кроме того, - об усовершенствовании многоцелевых лодок проекта 971 "Щука-Б" и проходящем глубокую модернизацию тяжёлом атомном ракетном крейсере проекта 11442 "Адмирал Нахимов".

В интервью "Красной звезде" Криворучко напомнил, что по поручению министра обороны проведена большая и кропотливая работу по оптимизации и ускорению развития корабельного состава ВМФ. Главным ее итогом является то, что большинство заложенных кораблей будет сдано на год-два раньше сроков, предусмотренных государственными контрактами, а серия из шести подводных лодок 636.3 - на 3 года.