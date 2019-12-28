Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже

Корреспондент телеканал RT International Шарлотт Дубенски пострадала в ходе освещения акции протеста в Париже, сообщает РИА Новости.

Журналистка написала в Twitter, что один из протестующих ударил ее по лицу при попытке защитить оператора, снимавшего разгромленные улицы. В кадр попали люди в масках, которые блокировали магистрали и пытались поджечь мусорные баки.

Напомним, в Париже проходят акции протеста против пенсионной реформы, а также очередное шествие "желтых жилетов". Некоторые протестующие настроены агрессивно. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ для разгона радикалов.