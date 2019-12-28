Корреспондент телеканала CGTN развеял мифы о Синьцзяне

"Всем хорошо знакомы высказывания Запада о Синьцзяне и о так называемых "перевоспитательных лагерях". Во многих репортажах говорится, что они хуже нацистских концлагерей, и люди в них проходят через настоящий ад. Лучший способ понять, что там на самом деле происходит, - отправиться в эпицентр событий", - отмечается в репортаже.

"Кашгар, город на юго-западе Синьцзяна, преимущественно населен уйгурами, мусульманами. Стоит начать с того, что в большинстве западных репортажей предполагается, что люди, попадающие в эти центры, находятся там бессрочно, - отмечает корреспондент CGTN Ван Гуань. - Однако, по словам местных официальных лиц, большинство слушателей проходит там курс профессиональной подготовки, а по его завершении отправляется домой. В течение нескольких дней мы путешествовали по Синьцзяну и нашли выпускников этих центров. 26-летняя Рукия Якап провела в центре профессиональной переподготовки 10 месяцев. Она усовершенствовала свой китайский язык и прошла подготовку в области продаж. Сейчас она работает агентом по недвижимости, зарабатывает восемь тысяч юаней - то есть больше 1100 долларов США - в месяц, что сильно выше среднего уровня доходов по региону".

Выпускница центра профессиональной переподготовки Рукия Якап говорит: "Сейчас я чувствую себя намного более счастливой. Я подтянула китайский язык и могу работать и с ханьцами, и с уйгурами. И я довольна своими доходами".

Ван Гуань рассказывает: "Еще одно обвинение в адрес программ профессиональной подготовки - то, что многие уйгуры "пропали". Записи с тегом "все еще нет никакой информации" стремительно распространяются по западным соцсетям. Мы задали вопрос об этом местным официальным лицам и получили следующий ответ: из списка, в который вошли более ста "пропавших уйгуров", людей невозможно найти частично из-за неполной или недостоверной информации, в частности, неправильно написанных имен, или из-за того, что эти люди находятся под расследованием или осуждены по делам, связанным с криминалом. Другие же живут обычной жизнью, а многие, в том числе такие, как 67-летняя Хенимхан Туди, никогда не были в центрах профессионального образования.

Но в Facebook пользователь, назвавшийся дочерью Хенимхан, опубликовал видео, где говорилось, что Хенимхан забрали в "образовательный центр".

Корреспондент CGTN Ван Гуань спросил Хенимхан: "В последнее время в интернете стало вирусным видео о вашей пропаже и о том, что вас забрали в центр перевоспитания в Синьцзяне. Это правда?"

"Нет, нет, я никогда не была ни в каких перевоспитательных центрах. Я была дома. Они распространяют ложные слухи!", - ответила она.

"Также многие западные источники заявляют, что в Китае задержаны от одного до трех миллионов уйгуров, - отмечает корреспондент. - Эти цифры повторяли так много раз, что многие стали считать это фактом. Однако, по данным The Grayzone - независимого агентства, занимающегося журналистскими расследованиями, - эти слухи основаны на двух очень сомнительных исследованиях. Одно из них провела поддерживаемая правительством США Сеть правозащитников в Китае. Она проинтервьюировала всего 8 человек. Я не экономист, но мне кажется, что 8 человек - не слишком большая цифра. Второе исследование основывается на репортажах СМИ и спекуляциях. Его автор - Адриан Зенц - крайней правый христианин-фундаменталист, однажды заявивший, что "Бог ведет его" на "миссию" против Китая. Это не просто ложная информация, это дезинформация общественности. Видео, где показано, как якобы китайские полицейские бьют мусульманина за чтение Корана дома, набрало миллионы лайков и перепостов. Однако позже независимые исследователи выяснили, что это были индонезийские полицейские и били они вора. Более того, фотографии, призванные показать, как обращаются с заключенными уйгурами в Синьцзяне, сняты в приюте для мигрантов в Таиланде и в Турции во время протестов. На самом деле сложно представить полную картину всех сложных процессов, происходящих в Синьцзяне, а западная пропаганда не делает процесс понимания проще".