Корреспондент телеканала CGTN развеял мифы о Синьцзяне

Новости

На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли 11:43
В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки 11:02
17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию 10:55
Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег 10:51
В Крыму бойцовская собака напала на ребенка 10:30
Телегин назвал причину развода с Пелагеей 10:22
Посла России вызвали в МИД Польши после критики Путина 10:21
"Дорогая, я в гараж". Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО 10:20
3 очка Артемия Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" 09:32
Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета 09:21
В Мексике начальника полиции обвинили в массовом убийстве американцев 09:17
Российский хоккеист "Торонто" отправлен в больницу во время матча 09:10
Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов 09:06
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2" 08:54
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ 08:14
Главный приз премии Якутии вручен фильму "Надо мною солнце не садится" 08:01
Более 200 тонн пшеницы сожгли в Амурской области 07:42
В Балтиморе произошло больше убийств, чем в многомиллионном Нью-Йорке 07:35
Пожар в жилом комплексе "Алые Паруса" привел к гибели двух человек 07:33
Чиновникам Приморья напомнили о запрете получать подарки 06:50
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма 06:32
Спасатели нашли тела 6 погибших при крушении вертолета на Гавайях 06:22
Пассажиры остановили оставшийся без управления трамвай в Германии 06:09
Охранять лес в Бурятии будут добровольцы на джипах 05:45
Президент Австрии получил приглашение на парад Победы в Москве 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 11:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Корреспондент телеканала CGTN развеял мифы о Синьцзяне

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая - многоэтнический и многокультурный регион. Всю сложность происходящих здесь процессов трудно переоценить, а западная пропаганда отнюдь не облегчает процесс понимания происходящих событий. Корреспондент канала CGTN Ван Гуань приехал в Синьцзян, чтобы развеять мифы. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Корреспондент канала CGTN Ван Гуань отправился в Синьцзян, чтобы развеять мифы о "перевоспитательных лагерях". Фото: русская служба CGTN Корреспондент канала CGTN Ван Гуань отправился в Синьцзян, чтобы развеять мифы о "перевоспитательных лагерях". Фото: русская служба CGTN
Корреспондент канала CGTN Ван Гуань отправился в Синьцзян, чтобы развеять мифы о "перевоспитательных лагерях". Фото: русская служба CGTN

"Всем хорошо знакомы высказывания Запада о Синьцзяне и о так называемых "перевоспитательных лагерях". Во многих репортажах говорится, что они хуже нацистских концлагерей, и люди в них проходят через настоящий ад. Лучший способ понять, что там на самом деле происходит, - отправиться в эпицентр событий", - отмечается в репортаже.

"Кашгар, город на юго-западе Синьцзяна, преимущественно населен уйгурами, мусульманами. Стоит начать с того, что в большинстве западных репортажей предполагается, что люди, попадающие в эти центры, находятся там бессрочно, - отмечает корреспондент CGTN Ван Гуань. - Однако, по словам местных официальных лиц, большинство слушателей проходит там курс профессиональной подготовки, а по его завершении отправляется домой. В течение нескольких дней мы путешествовали по Синьцзяну и нашли выпускников этих центров. 26-летняя Рукия Якап провела в центре профессиональной переподготовки 10 месяцев. Она усовершенствовала свой китайский язык и прошла подготовку в области продаж. Сейчас она работает агентом по недвижимости, зарабатывает восемь тысяч юаней - то есть больше 1100 долларов США - в месяц, что сильно выше среднего уровня доходов по региону".

Выпускница центра профессиональной переподготовки Рукия Якап говорит: "Сейчас я чувствую себя намного более счастливой. Я подтянула китайский язык и могу работать и с ханьцами, и с уйгурами. И я довольна своими доходами".

Ван Гуань рассказывает: "Еще одно обвинение в адрес программ профессиональной подготовки - то, что многие уйгуры "пропали". Записи с тегом "все еще нет никакой информации" стремительно распространяются по западным соцсетям. Мы задали вопрос об этом местным официальным лицам и получили следующий ответ: из списка, в который вошли более ста "пропавших уйгуров", людей невозможно найти частично из-за неполной или недостоверной информации, в частности, неправильно написанных имен, или из-за того, что эти люди находятся под расследованием или осуждены по делам, связанным с криминалом. Другие же живут обычной жизнью, а многие, в том числе такие, как 67-летняя Хенимхан Туди, никогда не были в центрах профессионального образования.

Но в Facebook пользователь, назвавшийся дочерью Хенимхан, опубликовал видео, где говорилось, что Хенимхан забрали в "образовательный центр".

Корреспондент CGTN Ван Гуань спросил Хенимхан: "В последнее время в интернете стало вирусным видео о вашей пропаже и о том, что вас забрали в центр перевоспитания в Синьцзяне. Это правда?"

"Нет, нет, я никогда не была ни в каких перевоспитательных центрах. Я была дома. Они распространяют ложные слухи!", - ответила она.

"Также многие западные источники заявляют, что в Китае задержаны от одного до трех миллионов уйгуров, - отмечает корреспондент. - Эти цифры повторяли так много раз, что многие стали считать это фактом. Однако, по данным The Grayzone - независимого агентства, занимающегося журналистскими расследованиями, - эти слухи основаны на двух очень сомнительных исследованиях. Одно из них провела поддерживаемая правительством США Сеть правозащитников в Китае. Она проинтервьюировала всего 8 человек. Я не экономист, но мне кажется, что 8 человек - не слишком большая цифра. Второе исследование основывается на репортажах СМИ и спекуляциях. Его автор - Адриан Зенц - крайней правый христианин-фундаменталист, однажды заявивший, что "Бог ведет его" на "миссию" против Китая. Это не просто ложная информация, это дезинформация общественности. Видео, где показано, как якобы китайские полицейские бьют мусульманина за чтение Корана дома, набрало миллионы лайков и перепостов. Однако позже независимые исследователи выяснили, что это были индонезийские полицейские и били они вора. Более того, фотографии, призванные показать, как обращаются с заключенными уйгурами в Синьцзяне, сняты в приюте для мигрантов в Таиланде и в Турции во время протестов. На самом деле сложно представить полную картину всех сложных процессов, происходящих в Синьцзяне, а западная пропаганда не делает процесс понимания проще".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"