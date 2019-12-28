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28.12.2019 15:26
Рубрика: В мире

Косачев ответил на критику санкций против "Северного потока-2"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
В интервью "Шпигелю" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК "категорически против введения санкций США в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте Северный поток-2 в соответствии с правовыми нормами".
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Mindaugas Kulbis/ AP
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"

Вот когда Еврокомиссия была категорически против вхождения Крыма в состав России, это сопровождалось (и продолжает сопровождаться) жесткими практическими действиями Евросоюза, хотя где ЕС и где Крым?

Достанет ли у Еврокомиссии единства, решительности и последовательности в защите интересов собственных европейских компаний, когда в оппонентах не Россия, а США?

Особенно единства... От ответа на этот вопрос во много зависит будущее Евросоюза. Да и нашей общей Европы в целом. Ох, предположу, растащат в этом сюжете Еврокомиссию по национальным квартирам, особенно с американской "пропиской", не успеет Урсула и оглянуться...

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

В мире Европа Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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