Косачев ответил на критику санкций против "Северного потока-2"

В интервью "Шпигелю" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК "категорически против введения санкций США в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте Северный поток-2 в соответствии с правовыми нормами".

Вот когда Еврокомиссия была категорически против вхождения Крыма в состав России, это сопровождалось (и продолжает сопровождаться) жесткими практическими действиями Евросоюза, хотя где ЕС и где Крым?

Достанет ли у Еврокомиссии единства, решительности и последовательности в защите интересов собственных европейских компаний, когда в оппонентах не Россия, а США?

Особенно единства... От ответа на этот вопрос во много зависит будущее Евросоюза. Да и нашей общей Европы в целом. Ох, предположу, растащат в этом сюжете Еврокомиссию по национальным квартирам, особенно с американской "пропиской", не успеет Урсула и оглянуться...

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.