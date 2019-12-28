Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не значится в стартовых протоколах произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске и является отборочным стартом к чемпионатам Европы и мира.

После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Все элементы были исполнены без ошибок, однако спортсменке пришлось столкнуться с другой проблемой. У фигуристки сломался ботинок конька во время тренировки, которая состоялась в четверг.

Женя не смогла найти в Красноярске новые ботинки, подходящей марки и размера. В итоге она приняла решение выступать в старом, сломанном ботинке, перемотанном скотчем.

- Было неприятное падение на тренировке, после которого ботинок оказался сломан. Потом пытались найти новые, но не было моей модели. Взяли ботинки для новичков, переставили лезвия, но ничего не получилось хорошего, - объяснила Медведева журналистам. - В итоге решили кататься на прежних. Чувствую себя очень растерянно и неприятно. Но буду пытаться кататься в субботу на этих же коньках.

Сегодня Медведева досрочно покинула тренировку перед произвольной программой. Перед началом выступления одиночниц появились стартовые протоколы, в которых Медведевой уже не было в сильнейшей разминке.

Впрочем, информагентства со ссылкой на президента и Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова и генерального директора ФФККР Александра Когана сообщают, что официального решения о снятии с турнира еще не принято.