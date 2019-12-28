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28.12.2019 19:50
Рубрика: В мире

Молочный шоколад с низким содержанием сахара создали в Великобритании

Текст: Андрей Васильев

Ученые университета британского Рединга создали молочный шоколад, который на вкус не отличается от настоящего, но содержит на 44 процента меньше сахара. Кроме того, в нем нет искусственных подсластителей, а в состав входят кристаллические частицы настоящего сахара, которые остаются на языке и действуют на вкусовые рецепторы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В докладе группы ученых говорится о том, что, зная о любви к молочному шоколаду как детей, так и взрослых, они задались целью, чтобы "люди иметь возможность получить такое же удовольствие, как от традиционного продукта, но сделанного с меньшим количеством сахара".

Когда добровольцев, которые пробовали новый шоколад, попросили оценить его по семибалльной системе, они дали ему в общей сложности 5,1 балла, почти столько же, как и традиционному молочному шоколаду (5,7). Как сообщает The Daily Mail, новый шоколад появится в продаже в Великобритании в 2021 году.

Университет Рединга занимает 9-е место в мире среди учебных, занятых в области исследований и технологий в агропромышленной отрасли, и является единственным в Великобритании таким учреждением, попавшим в мировой топ-50.

Ранее ученые Школы медицины и стоматологии Университета Абердина в Шотландии выяснили, что употребление шоколада в умеренных количествах способствует благоприятному воздействию на человеческий организм содержащихся в нем соединений, в частности, флавонолов. Они полезны для снижения уровня холестерина и артериального давления, способны улучшать приток крови к мозгу, а также делать тромбоциты менее липкими, что снижает риск инсульта. В молочном шоколаде уровень флавонолов значительно ниже, чем в обычном темном шоколаде. Однако, как отметили ученые, вещества, содержащиеся в молочном шоколаде, а именно кальций и жирные кислоты, способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В мире Европа Великобритания

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