На Гавайях обнаружены обломки пропавшего в четверг вертолета

На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего в четверг вертолета. На место крушения (западное побережье острова Кауаи) направлены дополнительные силы, поисковые работы продолжаются.

Вертолет, на борту которого находились пилот и шесть туристов, исчез с радаров вечером 26 декабря. Владелец винтокрылой машины проинформировал об этом береговую охрану США. Спасательную операцию осложняли плохие погодные условия: дождь и сильный ветер.

Над островом Кауаи, большая часть которого является национальным парком, ежедневно совершаются вертолетные туры, которые пользуются популярностью у туристов.