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28.12.2019 12:05
Рубрика: В мире

На военной базе США в Корее по ошибке объявили боевую тревогу

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Похоже, что ожидание "рождественского подарка", на который ранее намекали власти Северной Кореи, создало чрезмерный стресс для военных соседних стран, которые в последние дни очень пристально вглядываются в КНДР, ожидая от нее провокаций.
Фото: Jung Yeon-je / AFP Фото: Jung Yeon-je / AFP
Фото: Jung Yeon-je / AFP

Как сообщили западные СМИ, на военной базе США, которая расположена на территории Южной Кореи в непосредственной близости от границы с КНДР, на днях по ошибке объявили "боевую тревогу в связи с возможным нападением".

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Американское командование заявило, что имело место "человеческая ошибка". Отметим, что примерно в это же время "отличились" и японские СМИ, которые сообщили о "ракетном запуске Северной Кореи", которого не было.

Если обобщать информацию, которую приводят влиятельные американские СМИ The Washington Post и CNN, то инцидент произошел поздно вечером 26 декабря на американской базе Camp Casey в местечке Тондучхон, что совсем рядом с границей с КНДР. Близилось время отбоя, о котором оповещают сначала специальной мелодией, а потом установленным сигналом. Мелодия "пора спать" отыграла как обычно, а затем неожиданно включилась сирена, которая предупреждает о том, что в ближайшее время ожидается вражеское нападение с воздуха.

Услышав этот сигнал, военнослужащие должны немедленно занять установленные согласно боевому расписанию позиции и быть готовыми переждать атаку, а затем, в случае необходимости, нанести ответный удар. В результате действительно солдаты и офицеры США, которые уже собирались спать, стали выбегать, спешно одевая военную форму. По версии американских СМИ, возникла ситуация "близкая к панике".

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Вскоре сигнал прекратился, а затем было объявлено, что произошла ошибка, нападение не ожидается, а все, кроме дежурных расчётов, могут спать. Понятно, что после такой встряски американские солдаты ещё долго не могли заснуть.

На следующий день командование 2-й пехотной дивизии контингента войск США в Республике Корея признало факт инцидента и объявления по ошибке тревоги о воздушном нападении. По версии подполковника США Мартина Грайдена, которые от 2-й пехотной дивизии США отвечает за связи с общественностью "имела место человеческая ошибка". Было обещано, что будут приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Данный эпизод американские военнослужащие стали открыто обсуждать в соцсетях. Один в шутку предположил, что кто-то таким образом решил подшутить, устроив "бодрое Рождество" сослуживцам. Другой солдат, который находится на базе лишь две недели, сказал, ссылаясь на ветеранов, что никто не помнит похожего инцидента.

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Можно предположить, что военные США переволновались, так как действительно на Рождество в Южной Корее, Японии и США с напряжением ждали "подарка", на который намекал Пхеньян. Ранее Ким Чен Ын заявил, что дает время до конца 2019 г., чтобы США выработали новый, более конструктивный к диалогу с КНДР подход. Было также прямо отмечено, что "от поведения Вашингтона зависит, какой подарок на Рождество они получат". Одновременно на ракетных полигонах Северной Кореи были зафиксированы передвижения техники и прочие признаки, которые были истолкованы как подготовка КНДР к запуску баллистической ракеты большой дальности. Возможно, что с учётом этой ситуации на военных объектах США в Корее и "расчехлили" кнопки предупреждения о нападении со стороны КНДР, которую по ошибке нажали.

Напомним, что 13 января прошлого года на американском острове Гуам также объявили воздушную тревогу в связи с ракетным пуском КНДР. Жителей острова и туристов стали эвакуировать в бомбоубежища, но в итоге дали "отбой".

Отметим, что нервы в ожидании "рождественского подарка" из Страны чучхе сдают не только у американских военных. На днях японский телеканал NHK заявил о "ракетном запуске, произведённом Северной Кореей". Сообщение пришлось срочно снимать с лент и заявлять об ошибке, так как вплоть до настоящего времени "подарок из Страны чучхе" так и не был "получен", а католическое Рождество уже прошло.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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