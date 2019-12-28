На военной базе США в Корее по ошибке объявили боевую тревогу

Похоже, что ожидание "рождественского подарка", на который ранее намекали власти Северной Кореи, создало чрезмерный стресс для военных соседних стран, которые в последние дни очень пристально вглядываются в КНДР, ожидая от нее провокаций.

Как сообщили западные СМИ, на военной базе США, которая расположена на территории Южной Кореи в непосредственной близости от границы с КНДР, на днях по ошибке объявили "боевую тревогу в связи с возможным нападением".

Американское командование заявило, что имело место "человеческая ошибка". Отметим, что примерно в это же время "отличились" и японские СМИ, которые сообщили о "ракетном запуске Северной Кореи", которого не было.

Если обобщать информацию, которую приводят влиятельные американские СМИ The Washington Post и CNN, то инцидент произошел поздно вечером 26 декабря на американской базе Camp Casey в местечке Тондучхон, что совсем рядом с границей с КНДР. Близилось время отбоя, о котором оповещают сначала специальной мелодией, а потом установленным сигналом. Мелодия "пора спать" отыграла как обычно, а затем неожиданно включилась сирена, которая предупреждает о том, что в ближайшее время ожидается вражеское нападение с воздуха.

Услышав этот сигнал, военнослужащие должны немедленно занять установленные согласно боевому расписанию позиции и быть готовыми переждать атаку, а затем, в случае необходимости, нанести ответный удар. В результате действительно солдаты и офицеры США, которые уже собирались спать, стали выбегать, спешно одевая военную форму. По версии американских СМИ, возникла ситуация "близкая к панике".

Вскоре сигнал прекратился, а затем было объявлено, что произошла ошибка, нападение не ожидается, а все, кроме дежурных расчётов, могут спать. Понятно, что после такой встряски американские солдаты ещё долго не могли заснуть.

На следующий день командование 2-й пехотной дивизии контингента войск США в Республике Корея признало факт инцидента и объявления по ошибке тревоги о воздушном нападении. По версии подполковника США Мартина Грайдена, которые от 2-й пехотной дивизии США отвечает за связи с общественностью "имела место человеческая ошибка". Было обещано, что будут приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Данный эпизод американские военнослужащие стали открыто обсуждать в соцсетях. Один в шутку предположил, что кто-то таким образом решил подшутить, устроив "бодрое Рождество" сослуживцам. Другой солдат, который находится на базе лишь две недели, сказал, ссылаясь на ветеранов, что никто не помнит похожего инцидента.

Можно предположить, что военные США переволновались, так как действительно на Рождество в Южной Корее, Японии и США с напряжением ждали "подарка", на который намекал Пхеньян. Ранее Ким Чен Ын заявил, что дает время до конца 2019 г., чтобы США выработали новый, более конструктивный к диалогу с КНДР подход. Было также прямо отмечено, что "от поведения Вашингтона зависит, какой подарок на Рождество они получат". Одновременно на ракетных полигонах Северной Кореи были зафиксированы передвижения техники и прочие признаки, которые были истолкованы как подготовка КНДР к запуску баллистической ракеты большой дальности. Возможно, что с учётом этой ситуации на военных объектах США в Корее и "расчехлили" кнопки предупреждения о нападении со стороны КНДР, которую по ошибке нажали.

Напомним, что 13 января прошлого года на американском острове Гуам также объявили воздушную тревогу в связи с ракетным пуском КНДР. Жителей острова и туристов стали эвакуировать в бомбоубежища, но в итоге дали "отбой".

Отметим, что нервы в ожидании "рождественского подарка" из Страны чучхе сдают не только у американских военных. На днях японский телеканал NHK заявил о "ракетном запуске, произведённом Северной Кореей". Сообщение пришлось срочно снимать с лент и заявлять об ошибке, так как вплоть до настоящего времени "подарок из Страны чучхе" так и не был "получен", а католическое Рождество уже прошло.