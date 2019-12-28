Новости

На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли 11:43
В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки 11:02
17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию 10:55
Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег 10:51
В Крыму бойцовская собака напала на ребенка 10:30
Телегин назвал причину развода с Пелагеей 10:22
Посла России вызвали в МИД Польши после критики Путина 10:21
"Дорогая, я в гараж". Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО 10:20
3 очка Артемия Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" 09:32
Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета 09:21
В Мексике начальника полиции обвинили в массовом убийстве американцев 09:17
Российский хоккеист "Торонто" отправлен в больницу во время матча 09:10
Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов 09:06
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2" 08:54
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ 08:14
Главный приз премии Якутии вручен фильму "Надо мною солнце не садится" 08:01
Более 200 тонн пшеницы сожгли в Амурской области 07:42
В Балтиморе произошло больше убийств, чем в многомиллионном Нью-Йорке 07:35
Пожар в жилом комплексе "Алые Паруса" привел к гибели двух человек 07:33
Чиновникам Приморья напомнили о запрете получать подарки 06:50
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма 06:32
Спасатели нашли тела 6 погибших при крушении вертолета на Гавайях 06:22
Пассажиры остановили оставшийся без управления трамвай в Германии 06:09
Охранять лес в Бурятии будут добровольцы на джипах 05:45
Президент Австрии получил приглашение на парад Победы в Москве 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 11:27
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Недостоверные сведения о проблемах в Синьцзяне распространяются на основе сфабрикованных данных

На днях на независимом новостном сайте США "Серая зона" (Grayzone) была размещена статья, в которой на основе результатов фундаментальных исследований были выявлены недостоверные сведения о проблемах в Синьцзяне, сфабрикованные антикитайскими силами. Об этом пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Часть китайцев, которых объявили пропавшими после обучения в учебно-тренировочном центре в Синцзяне, сообщили, что никогда не были там. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Часть китайцев, которых объявили пропавшими после обучения в учебно-тренировочном центре в Синцзяне, сообщили, что никогда не были там. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Часть китайцев, которых объявили пропавшими после обучения в учебно-тренировочном центре в Синцзяне, сообщили, что никогда не были там. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечается в комментарии, это не только привлекло внимание международного сообщества к реальной ситуации в Синьцзяне, но и разоблачило махинацию антикитайских сил на Западе, которые вступают в сговор друг с другом для оказания давления на Китай.

Сайт "Серая зона" (Grayzone) в первую очередь разоблачил ложные высказывания организации "Сеть китайских правозащитников", которая в прошлом году представила отчет Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации. В документе, в частности, отмечается, что около миллиона уйгуров (одна из малочисленных народностей Китая) были без суда и следствия заключены в "лагеря перевоспитания" и около 2 миллионов человек были вынуждены участвовать в проекте "перевоспитания" в Синьцзяне. "Предположения, сделанные этой организацией, являются крайне абсурдными. Доклад, представленный "Сетью китайских правозащитников", основан только на интервью с 8 уйгурами, - утверждается в статье на сайте Grayzone.

Факты показывают, что огромное количество денежных средств предоставляет не кто иной, как Национальный фонд поддержки демократии США, который инспирирует во многих странах и регионах мира "цветные революции".

В ходе исследований представители сайта Grayzone также заметили, что праворадикальный христианский деятель Чжэн Гоэнь, который был приглашен в Конгресс США для дачи показаний, опубликовал в американской газете The Wall Street Journal и других средствах массовой информации различные недостоверные сообщения о Синьцзяне. При этом он является старшим сотрудником антикоммунистического фонда в Соединенных Штатах, который имеет тесные связи с ЦРУ.

На самом деле западные антикитайские силы пытаются выстроить высокую стену, чтобы изолировать остальной мир от настоящего Китая. Но сегодня, когда процессы глобализации и информатизации настолько динамично развиваются, их планы не могут увенчаться успехом.

Недавно в социальных сетях Запада были опубликованы сведения о том, что более 100 представителей этнических меньшинств "исчезли" после обучения в учебно-тренировочном центре по повышению профессиональных навыков в СУАР. Чтобы разоблачить эту версию, корреспонденты Медиакорпорации Китая совершили инспекционную поездку в Синьцзян. В ходе общения с местными жителями стало ясно, что около трети из так называемых пропавших без вести людей находятся под уголовным следствием или признаны виновными. Все остальные живут нормальной жизнью, многие из них даже никогда не посещали указанный центр, сообщают корреспонденты.

Результаты все большего количества данных, полученных в ходе расследований и интервью, позволили людям во всем мире лучше понять, как была сфабрикована вопиющая ложь относительно вопроса о Синьцзяне. Западные СМИ, которые игнорируют объективные факты, еще раз унизили сами себя.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"