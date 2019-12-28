Часть китайцев, которых объявили пропавшими после обучения в учебно-тренировочном центре в Синцзяне, сообщили, что никогда не были там. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечается в комментарии, это не только привлекло внимание международного сообщества к реальной ситуации в Синьцзяне, но и разоблачило махинацию антикитайских сил на Западе, которые вступают в сговор друг с другом для оказания давления на Китай.

Сайт "Серая зона" (Grayzone) в первую очередь разоблачил ложные высказывания организации "Сеть китайских правозащитников", которая в прошлом году представила отчет Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации. В документе, в частности, отмечается, что около миллиона уйгуров (одна из малочисленных народностей Китая) были без суда и следствия заключены в "лагеря перевоспитания" и около 2 миллионов человек были вынуждены участвовать в проекте "перевоспитания" в Синьцзяне. "Предположения, сделанные этой организацией, являются крайне абсурдными. Доклад, представленный "Сетью китайских правозащитников", основан только на интервью с 8 уйгурами, - утверждается в статье на сайте Grayzone.

Факты показывают, что огромное количество денежных средств предоставляет не кто иной, как Национальный фонд поддержки демократии США, который инспирирует во многих странах и регионах мира "цветные революции".

В ходе исследований представители сайта Grayzone также заметили, что праворадикальный христианский деятель Чжэн Гоэнь, который был приглашен в Конгресс США для дачи показаний, опубликовал в американской газете The Wall Street Journal и других средствах массовой информации различные недостоверные сообщения о Синьцзяне. При этом он является старшим сотрудником антикоммунистического фонда в Соединенных Штатах, который имеет тесные связи с ЦРУ.

На самом деле западные антикитайские силы пытаются выстроить высокую стену, чтобы изолировать остальной мир от настоящего Китая. Но сегодня, когда процессы глобализации и информатизации настолько динамично развиваются, их планы не могут увенчаться успехом.

Недавно в социальных сетях Запада были опубликованы сведения о том, что более 100 представителей этнических меньшинств "исчезли" после обучения в учебно-тренировочном центре по повышению профессиональных навыков в СУАР. Чтобы разоблачить эту версию, корреспонденты Медиакорпорации Китая совершили инспекционную поездку в Синьцзян. В ходе общения с местными жителями стало ясно, что около трети из так называемых пропавших без вести людей находятся под уголовным следствием или признаны виновными. Все остальные живут нормальной жизнью, многие из них даже никогда не посещали указанный центр, сообщают корреспонденты.

Результаты все большего количества данных, полученных в ходе расследований и интервью, позволили людям во всем мире лучше понять, как была сфабрикована вопиющая ложь относительно вопроса о Синьцзяне. Западные СМИ, которые игнорируют объективные факты, еще раз унизили сами себя.