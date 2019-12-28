Закон Новгородской области от 26 декабря 2019 года № 510-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Новгородской областной Думой 18 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 36 132 008,27853 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 36 553 437,72425 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 421 429,44572 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 36 599 234,37853 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 36 750 269,30000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 36 141 678,47853 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 557 654,71866 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 35 691 836,00000 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 124 816,54152 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 457 555,90000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 058 433,30000 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

2. Установить, что в 2020 году остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года, за исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда Новгородской области, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 3-5 к настоящему областному закону.

Статья 5. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему областному закону.

Статья 6. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты отдельных муниципальных районов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, подлежащего зачислению в областной бюджет, в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в бюджеты отдельных муниципальных районов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 7. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 8. Порядок определения части прибыли государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и меры, применяемые к данным предприятиям

1. Установить процент отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, при общей рентабельности до 10 процентов: в размере 18 процентов на 2020 год по итогам работы за 2019 год, в размере 25 процентов на 2021 год по итогам работы за 2020 год, в размере 33 процентов на 2022 год по итогам работы за 2021 год.

Установить процент отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, при общей рентабельности свыше 10 процентов: в размере 36 процентов на 2020 год по итогам работы за 2019 год, в размере 50 процентов на 2021 год по итогам работы за 2020 год, в размере 50 процентов на 2022 год по итогам работы за 2021 год.

Показатель "общая рентабельность" определять как отношение прибыли до налогообложения к выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг.

В случаях одновременного применения государственными областными унитарными предприятиями общего режима и специальных режимов налогообложения, показатель "общая рентабельность" определять по видам экономической деятельности, облагаемым по общему режиму налогообложения.

2. Установить процент отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих специальные режимы налогообложения: в размере 18 процентов на 2020 год по итогам работы за 2019 год, в размере 25 процентов на 2021 год по итогам работы за 2020 год, в размере 25 процентов на 2022 год по итогам работы за 2021 год.

3. За несвоевременное и (или) неполное перечисление в областной бюджет части прибыли государственное областное унитарное предприятие уплачивает пени по процентной ставке, равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы платежа, определенной в соответствии с настоящей статьей.

4. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет, при сдаче бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок государственное областное унитарное предприятие уплачивает задолженность и пени в соответствии с частью 3 настоящей статьи, а также штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с настоящей статьей.

5. Зачисление части прибыли в областной бюджет государственными областными унитарными предприятиями производится в порядке и сроки, установленные Правительством Новгородской области.

Статья 9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц по пеням и штрафам

1. Установить, что в 2020-2022 годах производится списание сумм задолженности по пеням и штрафам организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р, в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам, в порядке и на условиях, установленных Правительством Новгородской области.

2. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей Новгородской области перед областным бюджетом в 2020-2022 годах проводится в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в областной бюджет устанавливается в размере 0,3 процента годовых.

Статья 10. О списании в 2020 году отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

Разрешить Правительству Новгородской области по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам (далее - заемщики) за счет средств областного бюджета на возвратной основе в 2002-2007 годах для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды (лизинга), а также для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей области племенными животными в 2020 году списывать задолженность, если организации - лизингополучатели и (или) непосредственно заемщики признаны судебным актом арбитражного суда банкротами и (или) ликвидированы.

Порядок списания задолженности утверждается Правительством Новгородской области.

Статья 11. Особенности использования средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств областного бюджета

Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, в соответствии с заключенным соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.

Статья 12. Особенности использования средств, получаемых областными государственными бюджетными и автономными учреждениями

Остатки средств областных государственных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по Новгородской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных государственных бюджетных и автономных учреждений, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Новгородской области в 2020 году в областной бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств областных государственных бюджетных и автономных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Новгородской области и министерством финансов Новгородской области.

Статья 13. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 10 562 346,57853 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 380 647,77853 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 811 361,20000 тыс. рублей.

Статья 14. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 4 494 874,60000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 255 851,80000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 241 191,70000 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему областному закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Новгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Новгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему областному закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новгородской области на 2020 год в сумме 5 767 852,20000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 345 662,30000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 728 710,60000 тыс. рублей.

Установить, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Новгородской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных бюджетом Новгородской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2020-2022 годах в сумме 1 654,84730 тыс. рублей ежегодно.

7. Установить размер резервного фонда Правительства Новгородской области на 2020 год в сумме 15 000,00000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 000,00000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15 000,00000 тыс. рублей.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Новгородской области:

1) в рамках подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2022 годы":

а) организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих от перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам на территории области;

б) организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления отдельным категориям граждан бесплатного или со скидкой в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

2) в рамках подпрограммы "Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции" государственной программы Новгородской области "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы":

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования сельскохозяйственных животных и птицы;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;

д) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

е) сельскохозяйственным товаропроизводителям области, относящимся к субъектам малого предпринимательства, на поддержку доходов в области растениеводства;

ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство мини-клубней картофеля;

з) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на осуществление контроля качества кормов и кормовых добавок;

и) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства;

к) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства;

л) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории области первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

м) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство льноволокна;

н) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на увеличение производства зерновых и зернобобовых культур;

о) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на увеличение производства молока;

п) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

3) в рамках подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации" государственной программы Новгородской области "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы" на возмещение:

а) крестьянским (фермерским) хозяйствам области, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам области части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования;

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам области части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам области части затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

4) в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельско-хозяйственного назначения" государственной программы Новгородской области "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы":

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

5) в рамках подпрограммы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2024 годах" рыбоводным организациям на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб в целях развития аквакультуры (рыбоводства);

6) организациям-экспортерам на возмещение части затрат по обучению сотрудников в рамках подпрограммы "Развитие экспортной деятельности в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы";

7) в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы":

а) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества;

б) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства имущества по льготной ставке арендной платы;

8) региональному оператору подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Новгородской области "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019-2025 годы" в целях финансового обеспечения затрат:

а) на выкуп закладных и предоставление ипотечных жилищных кредитов (займов) физическим лицам для приобретения жилого помещения;

б) на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, включенным в списки получателей социальных выплат в рамках реализации подпрограммы, в соответствии с областным законодательством;

9) в рамках подпрограммы "Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы" на возмещение затрат:

а) на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

б) на создание условий для совмещения женщинами, незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

в) на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

10) в рамках подпрограммы "Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы":

а) на возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних по квоте организации, установленной областным законом от 03.10.2011 № 1054-ОЗ "О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области";

б) на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

в) работодателям на возмещение затрат на реализацию мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

11) в рамках подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы" на возмещение затрат на оплату труда наставников при трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста;

12) в рамках подпрограммы "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы" на возмещение затрат на оплату профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

13) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию социальных услуг, на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, получателям социальных услуг в рамках подпрограммы "Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы";

14) в рамках подпрограммы "Энергосбережение в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы" на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги:

а) холодного водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения;

б) теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения;

в) по обращению с твердыми коммунальными отходами;

15) в рамках подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства" государственной программы Новгородской области "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы" на возмещение:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям по переработке сельскохозяйственной продукции части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части затрат на проведение научно-исследовательских работ прикладного характера в сфере сельского хозяйства;

16) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие образования в Новгородской области до 2026 года" на возмещение части затрат по оказанию коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет.

2. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Новгородской области в рамках подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации" государственной программы Новгородской области "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы":

а) начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам области на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам области на развитие семейных ферм;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам области на развитие материально-технической базы;

г) крестьянским (фермерским) хозяйствам области в виде гранта "Агростартап".

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Новгородской области:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы по социальной адаптации инвалидов в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

2) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на улучшение положения ветеранов войны, военной службы, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, труда, людей старшего поколения, детей погибших защитников Отечества во Второй мировой войне, детдомовцев Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

3) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

4) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества (волонтерства) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

5) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на защиту семьи, детства, материнства и отцовства в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

6) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

7) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

8) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно полезные программы, направленные на деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы";

9) негосударственным некоммерческим организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в рамках подпрограммы "Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы";

10) негосударственным некоммерческим организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами путем внедрения деятельности службы помощников по уходу на дому за гражданами, абсолютно не способными к самообслуживанию, в рамках подпрограммы "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы";

11) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями в рамках государственной программы Новгородской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2020-2025 годы";

12) организациям, осуществляющим работы по поиску погибших на территории области в годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых остались незахороненными, выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен павших при защите Отечества, розыску их родственников в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы";

13) аккредитованным спортивным федерациям Новгородской области на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы";

14) региональным гарантийным организациям для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы";

15) некоммерческим организациям в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы":

а) для обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) для обеспечения деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства;

в) для обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы;

г) на создание и (или) обеспечение деятельности центра "Мой бизнес";

16) микрофинансовым организациям в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы" для:

а) выдачи займов субъектам малого предпринимательства;

б) выдачи займов субъектам малого предпринимательста в монопрофильных муниципальных образованиях;

17) специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" в целях финансового обеспечения ее деятельности;

18) автономной некоммерческой организации "Туристический офис "Русь Новгородская" в целях финансового обеспечения ее деятельности;

19) организациям кинематографии на возмещение части затрат в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Новгородской области в рамках подпрограммы "Наследие и современность" государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы";

20) социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере культуры в рамках подпрограммы "Наследие и современность" государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы";

21) автономной некоммерческой организации "Новгородская техническая школа" на финансовое обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие образования в Новгородской области до 2026 года";

22) некоммерческим микрофинансовым организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", для оказания финансовой поддержки в форме займов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты по развитию промышленности на территории Новгородской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Новгородской области "Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019-2024 годы";

23) некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность на возмещение затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в рамках подпрограммы "Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы";

24) некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность на возмещение затрат, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках подпрограммы "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" государственной программы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы".

2. Гранты в форме субсидий предоставляются в порядке, установленном Правительством Новгородской области:

1) в рамках государственной программы Новгородской области "Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015-2022 годы" некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;

2) на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Новгородской области "Развитие образования в Новгородской области до 2026 года" некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, организующим детский оздоровительный отдых.

Статья 17. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Новгородской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

3. Установить случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Новгородской области согласно приложению 16 к настоящему областному закону.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Новгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

5. Перераспределение субвенций на выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий между видами субвенций и муниципальными образованиями производится на основании ежеквартальных отчетов исходя из фактических расходов на осуществление органами местного самоуправления области отдельных государственных полномочий области.

6. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в размере 0,0894, на 2021 год в размере 0,0630 и на 2022 год в размере 0,0612.

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в размере 2,7339, на 2021 год в размере 2,6640 и на 2022 год в размере 2,6609.

7. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2020 год в размере 1,293, на 2021 год в размере 1,296 и на 2022 год в размере 1,296.

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2020 год в сумме 2 402 350,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 498 184,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 598 194,5 тыс. рублей.

9. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета на основании принимаемых ими решений передают Управлению Федерального казначейства по Новгородской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты.

Статья 18. Нормативная штатная численность работников, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области

Утвердить нормативную штатную численность работников, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, учитываемую при расчете субвенций на передаваемые отдельные государственные полномочия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 18-20 к настоящему областному закону.

Статья 19. Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

1. Утвердить расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, учитываемый при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами городского округа, поселений, на 2020-2022 годы согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

2. Утвердить нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа, поселений, а также на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020-2022 годы согласно приложению 22 к настоящему областному закону.

Статья 20. Областные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в сфере образования, торговой деятельности

Утвердить областные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в сфере образования, торговой деятельности, учитываемые при формировании показателей областного бюджета, показателей межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных районов и городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 23-25 к настоящему областному закону.

Статья 21. Областные нормативы финансирования расходов по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю

Утвердить на 2020-2022 годы следующие областные нормативы финансирования расходов по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, учитываемые при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных районов и городского округа (рублей в месяц):

Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, за исключением ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 1 ребенок 7873,0 7873,0 7873,0 Содержание в семье опекуна (попечителя) и приемной семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 1 ребенок 9447,0 9447,0 7873,0 Вознаграждение приемному родителю 1 ребенок 6048,0 6048,0 6048,0

Статья 22. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных областных и муниципальных образовательных организациях

Определить на 2020-2022 годы следующий средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных областных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для расчета компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (рублей):

2020 год 2021 год 2022 год Средний размер родительской платы в день: для малоимущих семей 80,0 80,0 80,0 для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 40,0 40,0 40,0 для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 25,0 25,0 25,0

Статья 23. Размер единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области

Установить на 2020-2022 годы следующий размер единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их личной, долевой, совместной собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области, предоставляемой в случаях, указанных в статье 18 областного закона от 05.09.2014 № 618-ОЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц" (тыс. рублей):

2020 год 2021 год 2022 год Размер единовременной выплаты 37,2 37,2 37,2

Статья 24. Областные нормативы финансового обеспечения деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки

Утвердить областные нормативы финансового обеспечения деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, учитываемые при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных районов и городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 26-28 к настоящему областному закону.

Статья 25. Нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в государственных областных и муниципальных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Установить на 2020-2022 годы следующие нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в государственных областных и муниципальных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях реализации областного закона от 04.03.2014 № 494-ОЗ "О мерах по реализации Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на территории Новгородской области":

2020 год 2021 год 2022 год Бесплатное питание на 1 несовершеннолетнего (рублей в день) от 3 до 6 лет 181,0 181,0 181,0 от 6 лет 181,0 181,0 181,0 Бесплатное питание на 1 лицо, достигшее возраста восемнадцати лет (рублей в день) 181,0 181,0 181,0 Бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на 1 несовершеннолетнего (рублей в год) от 3 до 6 лет 12000,0 12000,0 12000,0 от 6 лет 12000,0 12000,0 12000,0 Бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на 1 лицо, достигшее возраста восемнадцати лет (рублей в год) 12000,0 12000,0 12000,0

Статья 26. Стоимость топлива для компенсации расходов по его приобретению

Установить на 2020-2022 годы для компенсации расходов по приобретению топлива ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, многодетным семьям, отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", областным законом от 27.08.2009 № 586-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа" среднюю по Новгородской области стоимость 1 единицы топлива (рублей):

2020 год 2021 год 2022 год Стоимость 1 куб. метра дров 433,0 433,0 433,0 Стоимость 1 куб. метра дров с учетом транспортных расходов для доставки топлива 592,0 592,0 592,0 Стоимость 1 килограмма бытового газа в баллонах 43,33 43,33 43,33 Стоимость 1 килограмма бытового газа в баллонах с учетом транспортных расходов для доставки до потребителя 53,47 53,47 53,47 Стоимость 1 т. угля 1734,0 1734,0 1734,0 Стоимость 1 т. угля с учетом транспортных расходов для доставки топлива 2370,0 2370,0 2370,0

Статья 27. Особенности определения отдельных бюджетных ассигнований в социальной сфере

1. Установить на 2020-2022 годы следующие коэффициенты индексации размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных областными законами от 11.11.2005 № 557-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 08.09.2006 № 710-ОЗ "О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями":

2020 год 2021 год 2022 год Ветераны труда и граждане, приравненные к ним 1,03 1,0 1,0 Ветераны труда Новгородской области 1,03 1,0 1,0 Труженики тыла 1,03 1,0 1,0 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 1,03 1,0 1,0

2. Установить на 2020-2022 годы следующие коэффициенты индексации размера ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью, предусмотренного областным законом от 06.02.2004 № 250-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы, полученной при прохождении службы по призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского региона":

2020 год 2021 год 2022 год Коэффициент индексации размера ежемесячной денежной компенсации 1,03 1,0 1,0

Статья 28. Размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Установить на 2020-2022 годы следующий размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренного областным законом от 05.09.2014 № 618-ОЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц" (тыс. рублей):

2020 год 2021 год 2022 год Размер единовременного пособия 116,0 116,0 116,0