Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года

Новости

Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже 21:08
Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря 20:34
Молочный шоколад с низким содержанием сахара создали в Великобритании 19:50
Рыбоводы получат земельные участки 19:33
"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх" 19:20
Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной 19:02
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания 18:21
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР 18:12
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями 18:00
Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси 17:53
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях 17:39
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2" 17:37
В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью 17:32
Кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" 17:27
Почему опасно работать в офисе больше 40 часов в неделю 17:26
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму 17:03
Российские театры приглашают зрителей на специальные праздничные программы 16:55
В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри 16:53
На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг 16:38
Раскрыт секрет выбора сладких мандаринов 16:34
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности 15:51
В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа 15:44
Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году 15:29
Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау" 15:09
На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев" 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 21:47
Рубрика: Власть

Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года

Текст: Евгений Гайва
Обязательная маркировка лекарств в России будет введена с 1 июля 2020 года. Закон подписал президент Владимир Путин.

Ранее предполагалось, что производители должны будут маркировать лекарства с 1 января 2020 года. По закону дата перенесена на более поздний срок.

Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Компании, осуществляющие производство, хранение, импорт лекарств, их реализацию должны обеспечить внесение информации о лекарствах в систему мониторинга.

Часть лекарств, среди которых, например, препараты для больных муковисцидозом, гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, произведенные до 31 декабря 2019 года и прочие лекарства, выпущенные до 1 июля 2020 года, могут храниться и продаваться без маркировки до истечения срока годности.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Расширен спектра взаимозаменяемых лекарств для госзакупок

С 1 октября 2019 года производители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний. Участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения.

Эксперты ранее заявляли, что отрасль не готова к введению обязательной маркировки лекарств с 1 января 2020 года.

Эксперты: маркировка не повлияет на стоимость лекарственных препаратов
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Экономика Товары и цены Буква закона

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма