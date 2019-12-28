Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года

Ранее предполагалось, что производители должны будут маркировать лекарства с 1 января 2020 года. По закону дата перенесена на более поздний срок.

Компании, осуществляющие производство, хранение, импорт лекарств, их реализацию должны обеспечить внесение информации о лекарствах в систему мониторинга.

Часть лекарств, среди которых, например, препараты для больных муковисцидозом, гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, произведенные до 31 декабря 2019 года и прочие лекарства, выпущенные до 1 июля 2020 года, могут храниться и продаваться без маркировки до истечения срока годности.

С 1 октября 2019 года производители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний. Участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения.

Эксперты ранее заявляли, что отрасль не готова к введению обязательной маркировки лекарств с 1 января 2020 года.