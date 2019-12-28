Пассажиры остановили оставшийся без управления трамвай в Германии

В Германии машинист трамвая потерял сознание во время движения транспортного средства. Инцидент произошел ночью в городе Бонн.

Нажатие на экстренный тормоз остановить трамвай не помогло. Как сообщает General Anzeiger, пассажиры выбили окно в кабину машиниста и обнаружили его в бессознательном состоянии. Затем они связались с компанией-владельцем трамвая и получили инструкции по телефону, как остановить состав.

В результате случившегося никто не пострадал. Мэр Бонна Ашок Фридхаран назвал остановивших трамвай пассажиров героями.

Причины плохого самочувствия машиниста не называются.